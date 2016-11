USA toi Eurooppaan suurimman ammuskuljetuksen 20 vuoteen

Yhdysvaltojen asevoimat on toimittanut valtavan ammuslastin Saksaan. Se käsittää peräti 600 konttia ammuksia. Ne on varattu Yhdysvaltojen Euroopan joukoille.

Yhdysvaltojen armeijan tiedotteen mukaan lokakuun lopussa saapunut ammuskuljetus on suurin laatuaan yli kahteen vuosikymmeneen.

Ampumatarpeet varastoidaan Yhdysvaltojen armeijan varastoihin Saksan Miesaussa. Sieltä niitä toimitetaan muihin Euroopan tukikohtiin.

Yhdysvaltojen Euroopan joukkojen komentaja, kenraali Ben Hodges sanoo, että kyse on ehkäisevästä toimenpiteestä.

– Voisimme toimittaa tänne 1 000 panssarivaunua, mutta jos niillä ei ole ammuksia, ei kyse oikein ole pelotteesta, Hodges toteaa.

Ruotsin hallituksen alaisen puolustustutkimuslaitos FOI:n tutkimusjohtaja Niklas Granholm ei näe yhteyttä ammustoimituksen ja Yhdysvaltojen presidentinvaalien välillä.

– Taustalla on Euroopan heikentynyt turvallisuustilanne, joka on seurausta Venäjän aggressiivisesta ja opportunistisesta toiminnasta Ukrainaa ja (muita) Euroopan naapurimaitaan kohtaan. Eurooppaan kohdistuva uhka on kasvanut ja tämä on yksi monista vastatoimista. Lisää tulee, Granholm arvioi SVT:lle.

Tutkijan mukaan suuri julkinen ammustoimitus ja siitä tiedottaminen on myös strateginen viesti Venäjälle ja Yhdysvaltojen Euroopan liittolaisille.