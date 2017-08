Jos Korean niemimaalla syttyisi sota, näin se etenisi ja näin siinä kävisi

Diktaattori Kim Jong-unin johtama Pohjois-Korea on kiihdyttänyt sotaisaa retoriikkaansa ja ydinase- ja ohjusohjelmiaan kansainvälisen yhteisön painostuksesta huolimatta. Etenkin presidentti Donald Trumpin johtama Yhdysvallat on suhtautunut Pohjois-Koreaan jyrkästi. Yhdysvaltojen johto on pyöritellyt avoimesti jopa ennaltaehkäiseviä sotilaallisia ratkaisuja, mikäli Kim Jong-un ei taivu luopumaan aseohjelmistaan.

Kiristyvä tilanne on saanut monet pohtimaan, kuinka todellinen konflikti Korean niemimaalla etenisi.

Military Times haastatteli toukokuussa useita korkeita sotilasjohtajia ja asiantuntijoita mahdollisen sodan kulusta Koreassa. Toisin kuin usein kerrotaan, eivät teknologisesti ylivoimaiset amerikkalaiset ja eteläkorealaiset joukot voittaisi hetkessä. Sodasta tulisi pitkä ja erittäin verinen.

– Kaikki, jotka olettavat, että tämä hoidettaisiin maaliin 30 päivässä, ovat täysin väärässä. Siviiliuhreja olisi tuhansia, kymmeniä tuhansia tai joidenkin mukaan yli sata tuhatta, eräs asiantuntijoista, Yhdysvaltojen armeijan kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling sanoo.

Ensimmäinen isku

Sotapeliskenaariossa konflikti syttyy Pohjois-Korean hyökkäyksestä eikä siihen sekaannu ympäröiviä valtioita Etelä-Koreaa puolustavaa Yhdysvaltoja lukuun ottamatta.

Pohjois-Korean hyökkäys alkaa massiivisilla tykistö- ja rakettipommituksilla Etelä-Korean pääkaupunkiin Souliin, tunnelihyökkäyksillä ja erikoisjoukkojen maihinnousuilla sekä kemiallisilla iskuilla Etelä-Korean sotilastukikohtiin.

25 miljoonaan asukkaan Soulin keskusta sijaitsee vain noin 50 kilometrin päässä Koreoita erottavasta demilitarisoidusta vyöhykkeestä. Pohjois-Korea on sijoittanut rajalleen valtavat määrät tavallista tykistöä, jonka kantama yltää Soulin pohjoisille esikaupunkialueille. Sen raketinheittimet taas yltävät kaikkialle kaupungissa.

Pohjois-Korean sotilaat vyöryvät kohti etelää demilitarisoidun vyöhykkeen ali rakennetuista tunneleista samalla kun tykistö moukaroi Soulia. Tunneleita uskotaan olevan useita. Eräs eteläkorealaisten löytämä tunneli oli niin suuri, että sen kautta olisi voitu lähettää 20 000 sotilasta tunnissa.

Pohjoiskorealaiset joukot pyrkisivät valtaamaan mahdollisimman suuren osan niemimaasta ennen kuin Yhdysvallat ehtisi lähettää vahvistuksia Japanista. Sotilasasiantuntijoiden mukaan Pohjois-Korea saattaisi jopa sivuuttaa ja eristää Soulin edetäkseen nopeammin.

Toisena vaihtoehtona Soulin kohdalla on suuren joukko-osaston upottaminen kaupunkiin. Se johtaisi painajaismaiseen suurkaupunkitaisteluun, jollaista maailma ei ole koskaan nähnyt. Soul on kaksi kertaa suurempi kuin Irakin Bagdad. Tällaisessa taistelussa eteläkorealaiset ja amerikkalaiset eivät voisi juurikaan tukeutua ilmaherruuteensa. Sekä siviili- että sotilasuhreja tulisi valtavasti.

Pohjois-Korea käyttäisi sodan ensimmäisenä päivänä myös kemiallisia aseita. Lyhyen kantaman ballistiset ohjukset levittäisivät erittäin tuhoisaa VX-hermokaasua amerikkalaisia ja eteläkorealaisia sotilastukikohtia ja lentokenttiä vastaan. Tarkoituksena olisi häiritä ilmaoperaatioiden aloittamista. Iskut eivät olisi kovin tehokkaita. Niihin on varauduttu huolella ja Pohjois-Korean ohjuskyvyt ovat hyvin rajalliset. Vaikka iskut onnistuisivatkin yli odotusten, pystyttäisiin ilmasotaa jatkamaan Japanin tukikohdista ja amerikkalaisilta lentotukialuksilta.

Pohjois-Korea pyrkisi suorittamaan heti alkuun myös nopeita erikoisjoukkojen maihinnousuja pitkin Etelä-Korean itärannikkoa.

Vastaus

Eteläkorealaisten ja amerikkalaisten joukkojen vastaus on nopea ja aggressiivinen. Etelä-Korea mobilisoi nopeasti 650 000 miehen armeijansa ja 3 miljoonan miehen reservinsä. Ne iskevät ensimmäisenä pohjoiskorealaisia joukkoja vastaan Koreassa olevien 30 000 amerikkalaissotilaan tuella.

Japaniin sijoitettuja Yhdysvaltojen merijalkaväen joukkoja aletaan lastata laivoihin ja hätävalmiudessa olevat amerikkalaiset laskuvarjojoukot lähtevät Yhdysvalloista kohti Korean niemimaata. Kaikki kynnelle kykenevät lentotukialukset lähtevät alueelle.

Ensimmäiseksi pyritään pysäyttämään Pohjois-Korean joukkojen eteneminen maalla, tuhoamaan sen tykistö demilitarisoidun vyöhykkeen lähellä ilmaiskuilla ja ohjuksilla sekä upottamaan sen laivasto ja tuhoamaan sen heikot ilmavoimat.

Soulin kohtalon ratkaisee pitkälti se, kuinka nopeasti Pohjois-Korean aseet saadaan vaikenemaan. Yhdysvalloilla ja Etelä-Korealla on käytössään huipputason vastatykistötutkat ja tiedustelulentokoneet ja -lennokit. Pohjoiskorealaiset ovat kuitenkin kaivaneet tykkinsä syvälle kallioihin, joista ne työnnetään raiteita pitkin ulos vain laukauksia varten.

Mikäli Pohjois-Korea onnistuisi valtaamaan ensi-iskullaan riittävän suuren osan Etelä-Koreasta, olisivat maihinnousut ainoa vastahyökkäysvaihtoehto. Merijalkaväen pääsy Yhdysvalloista taisteluihin veisi kuitenkin pitkään ja miestappioiden riskit olisivat korkeita.

Entisen Yhdysvaltojen ilmavoimien kenraalin Herbert "Hawk" Carlislen mukaan amerikkalaiset ja eteläkorealaiset joukot päihittäisivät lopulta Pohjois-Korean asevoimat. Suurin kysymys on, kauanko siinä menisi. Siitä riippuu myös siviiliuhrien määrä.

– Kyse on siitä, kuinka paljon vahinkoa Kim Jong-un ehtii aiheuttaa ennen kuin saamme hänet hengiltä, Carlisle arvioi.