Amerikkalaisten muutto Kanadaan helpottui kaikessa hiljaisuudessa Donald Trumpin voiton jälkeen

Muutama päivä Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen kaikessa hiljaisuudessa muuttuneet maahanmuuttosäännökset helpottavat amerikkalaisten työperäistä maahanmuuttoa Kanadaan ja kansalaisuuden saamista, kertoo Global News.

Kanadaan haluavien henkilöiden ominaisuuksia arvioidaan nyt pistemenettelyllä, jossa pisteitä saa muun muassa työkokemuksesta, iästä ja koulutuksesta. Parhaat pisteet saaneet saavat muita helpommin pysyvän oleskeluluvan, joka avaa mahdollisuuden Kanadan kansalaisuuteen. Amerikkalaiset, jotka työskentelevät Kanadassa, voivat saada nyt 50 lisäpistettä enemmän kuin aiemmin.

– Jos henkilö on Yhdysvalloista, hän on pisteytyksessä korkealla, koska hän osaa englantia. Jos henkilö on amerikkalainen, on todennäköisempää saada korkeat pisteet kuin muulla taustalla, kertoo maahanmuuttojuristi Guidy Mamann.

Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi on nostanut uuden piikin ihmisten kiinnostuksessa Kanadaan lähtöä kohtaan. Vaalipäivänä, kun vaalitulos alkoi selvitä, maahanmuuttoviraston nettisivut kaatuivat liian suuren kävijämäärän vuoksi. Myös monet julkisuudenhenkilöt ilmoittivat Trumpin voiton ratkettua muuttavansa Kanadaan.

Maahanmuutto USA:sta Kanadaan on aiemminkin aktivoitunut poliittisten tapahtumien yhteydessä, muun muassa Vietnamin ja Irakin sotien aikana.