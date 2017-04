Tänne USA iski Syyriassa: Kentällä myös Venäjän kalustoa ja miehiä

Yhdysvallat iski paikallista aikaa varhain aamulla perjantaina Syyrian presidentti Bashjar al-Assadin joukkojen al-Shayratin lentotukikohtaan Syyriassa.

The Atlanticin mukaan tukikohdassa oli iskuhetkelläkin venäläisjoukkoja.

Venäjä on laajentanut tukikohtaa vuonna 2015. Rakennustöiden jälkeen sinne on tiettävästi siirretty hävittäjäkoneita ja taisteluhelikoptereita. Kenttä on toiminut Venäjän Palmyran alueen ympäristössä suorittamien operaatioiden keskuksena.

New York Timesin viranomaislähteen mukaan kentällä ei ollut juuri iskun hetkellä venäläisiä hävittäjäkoneita. Ohjuksia ei myöskään kohdistettu venäläisten rakennuksiin tai muuhun kalustoon. Syynä hävittäjien poissaoloon oli todennäköisesti ennakkovaroitus.

Yhdysvallat otti venäläisiin yhteyttä Syyrian iskuja varten perustetun kuuman linjan kautta torstaina ja kertoi iskusta.

Lähteen mukaan amerikkalaiset tiesivät, että venäläiset saattoivat varoittaa syyrian hallituksen joukkoja.

– Ilmassa on paljon ohjuksia, emmekä halunneet osua venäläisiin koneisiin, hän toteaa.

59 Tomahawk-risteilyohjuksella tehty Isku oli vastaus Idlibin maakunnassa tällä viikolla tapahtuneeseen kemialliseen hyökkäykseen.

Kansainvälinen yhteisö on tuominnut iskun ja syyttää siitä al-Assadia. Venäjän mukaan kemialliset aseet olivat taas peräisin ilmaiskussa tuhoutuneesta kapinallisten asetehtaasta.