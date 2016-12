ISIS-johtajan jäljille ohjaavasta tiedosta luvattiin 25 miljoonan dollarin palkkio

Yhdysvallat tarjoaa 25 miljoonan dollarin (n. 24 miljoonaa euron) palkkion informaatiosta, joka johtaa terroristijärjestö Isisin johtajan Abu Bakr al-Baghdadin kiinnisaamiseen, kertoo CNN.

USA:n ulkoministeriö tiedotti perjantaina, että itsensä Isisin kalifiksi Syyriassa ja Irakissa julistaneen al-Baghdadin jäljille johtavasta tiedosta maksettavan palkkion suuruus yli kaksinkertaistetaan aiemmin ilmoitetusta.

– al-Baghdadin aiheuttama uhka on kasvanut merkittävästi sen jälkeen, kun ulkoministeriö ilmoitti, että hänen olinpaikkaansa tai pidätykseensä johtamasta tiedosta maksettavan palkkion suuruus on 10 miljoonaa dollaria, ulkoministeriön nettisivuilla kerrotaan.

10 miljoonan dollarin palkkio luvattiin vuonna 2011.

Isis on vallannut al-Baghdadin johtamana huomattavia alueita Irakissa ja Syyriassa ja niittänyt mainetta brutaaleilla julmuuksillaan. Isisin vastaisessa taistelussa al-Baghdadin on viranomaisten keskuudessa nimetty ykkösviholliseksi. Hänen olinpaikastaan on spekuloitu pitkään.

Vaikka al-Baghdadi on pysytellyt pääasiassa piilossa, hän on puhunut ajoittain Isisin propagandavideoilla ja -äänitteillä.