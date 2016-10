USA epäilee Venäjän huumanneen diplomaatteja Pietarissa

Kaksi diplomaattipasseilla matkustanutta amerikkalaista viranomaista huumattiin Venäjällä järjestetyn YK:n korruption vastaisen sopimuksen jäsenmaiden konferenssin yhteydessä. Asiasta kertoo tässä Radio Free Europe.

Erikoinen tapaus sattui viime vuoden marraskuussa, mutta siitä on kerrottu julkisuuteen vasta nyt. Nimettömänä pysyttelevän amerikkalaisen viranomaislähteen mukaan tapaus herätti huolta Yhdysvaltojen ulkoministeriössä ja siitä esitettiin virallinen valitus ja selvityspyyntö Venäjälle.

Huumatut viranomaiset kuuluivat konferenssiin osallistuneeseen amerikkalaisdelegaatioon. Konferenssi oli ensimmäinen virallinen Venäjällä järjestetty kansainvälinen kokous, johon Yhdysvallat lähetti edustajiaan Ukraina-pakotteiden asettamisen jälkeen.

Viranomaislähteen mukaan huumausaineena käytettiin mitä todennäköisimmin niin kutsuttuja tyrmäystippoja. Ne pantiin amerikkalaisten juomiin korkeatasoisessa pietarilaishotellissa, jossa amerikkalaiset asuivat vierailun aikana.

Toinen uhreista kiidätettiin kaupungissa toimivalle ”länsimaiselle klinikalle”. Häneltä oli määrä ottaa näytteitä, jotta käytetty huumausaine voitaisiin todentaa. Klinikalta katosi kuitenkin yllättäen sähköt sen jälkeen, kun amerikkalaisvirkailija oli tuotu paikalle, eikä näytteitä voitu ottaa. Hänet lennätettiin myöhemmin jatkohoitoon Venäjän ulkopuolelle.

Sähkökatkon lisäksi tapaukseen liittyy muutakin epäilyttävää. Pietarilaishotelli muun muassa ilmoitti, ettei sillä ollut henkilöstön työvuorolistoja amerikkalaisviranomaisten vierailun ajalta.

Amerikkalaisviranomaiset paljastivat kesällä Venäjän tiedustelupalvelujen häiriköivän rankoilla tavoilla amerikkalaisia diplomaatteja ympäri Eurooppaa.

Diplomaatteja ja heidän perheenjäseniään on rutiininomaisesti seurattu. Heidän tapaamisiinsa ja tapahtumiinsa on ilmestynyt kutsumattomia vieraita. Toimittajille on maksettu kielteisten tarinoiden kirjoittamiseksi heistä. Jopa joidenkin koteihin on tunkeuduttu.

Radio Free Europen mukaan tiedetään tapauksista, joissa diplomaatin kotoa on löytynyt yllättäen esimerkiksi palava tupakka. Lisäksi esineitä on siirrelty tai hanoja jätetty juoksemaan ja helloja pantu päälle. Amerikkalaisdiplomaattien kotien lattioilta on myös ainakin kahteen otteeseen viime vuosina löytynyt ulosteita.

Venäjä on vastannut amerikkalaisväitteisiin syyttämällä Yhdysvaltojen viranomaisia venäläisiin kohdistuvasta häirinnästä.