USA ja Australia pääsivät sopuun pakolaisista

USA ja Australia solmivat sopimuksen pakolaisista. USA sitoutuu ottamaan ainakin osan Australiaan turvapaikanhakijoiksi pyrkineistä, jotka Australia on sijoittanut Papua-Uuteen-Guineaan ja Naurulle. Sopimuksesta kertoo BBC.

Papua-Uuden-Guinean ja Naurun leirit ovat herättäneet paljon kiistoja, sillä turvapaikanhakijoiden kohtelun on arvioitu täyttävän jopa kidutuksen merkit. Keskuksiin on sijoitettu noin 1200 ihmistä, joista osa on asunut leireillä jo vuosia. Australiaan veneillä pyrkivät on viety suoraan näille leireille odottamaan asiansa käsittelyä. Mikäli heidän turvapaikkaehtonsa eivät täyty, on heille tarjottu oleskelulupaa Naurun saarelta.

Sopimuksen mukaan "haavoittuvimmassa asemassa olevat" pääsevät Yhdysvaltoihin. Tarkkoja määriä tai aikatauluja ei toistaiseksi kerrottu.