Puolue rakensi yli 150 miljoonan euron koneen: näin voitetaan vaaleja

USA:n republikaanien henkilöstöpäällikkö Katie Walsh kertoo ensi kertaa CNN:lla puolueen havainnollistamisvälineistä ja jättimäisestä tietopankista meneillään olevissa presidentinvaaleissa.

Uuteen järjestelmään kerrotaan upotetun peräti yli 175 miljoonaa dollaria.

Presidentinvaaleissa 2012 republikaanit yllätettiin pahasti. Monet luulivat loppuun asti Mitt Romneyn olevan voittamassa - niin myös Romney itse. Mutta demokraattien Barack Obama pesi Romneyn kevyesti.

Demokraatit olivat tehneet vaaleista ja ihmisten saamisesta uurnille suurta tiedettä, republikaanit eivät.

Näihin vaaleihin republikaaneilla on siksi rakennettu mahtava big datan järjestelmä. Siinä on pisteytetty kaikki 190 miljoonaa (!) mahdollista amerikkalaista äänestäjää luvulla 1-100 väliltä.

Kaikki ovat saaneet luvun sen mukaan miten todennäköiseksi hänen äänestämisensä on arvioitu, ja miten todennäköiseksi arvellaan hänen äänestävän republikaaneja.

"Ennustavan mallin kauneus on, että seuraat äänestäjäkuntaa äänestäjä äänestäjältä pitkän aikaa. Seuraat heidän liikkeitään, katsot mistä he ovat kiinnostuneita, katsot mistä he välittävät ja mihin vastaavat, ja tässä on lukuisia hyviä puolia", Katie Walsh sanoo.

Walshin mukaan Donald Trumpin kampanja oli alkuvaiheessa kokonaisuudessaan "kymmenen kaveria ja twitter-tili". Puolueorganisaatio on tullut mukaan ja keskittynyt saamaan omat äänestäjät liikkeelle.

Tiistain presidentinvaalit saatetaan hyvin voittaa sillä, että jossain avainosavaltiossa toinen puolue osaa käydä hakemassa ja saamassa omat äänestäjänsä uurnille.

Republikaanien mukaan datasta erottuva piirre on, että äänestäjät eivät halua antaa ääntään Hillary Clintonille ja etsivät syitä äänestää jotakuta muuta.