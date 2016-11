Skandaalien presidentinvaalin äänestys alkoi USA:ssa

Useimmat mielipidetiedustelut ovat ennustaneet demokraattien presidenttiehdokkaalle Hillary Clintonille selvää voittoa Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleissa. Niihin liittyy kuitenkin tavanomaista enemmän epävarmuutta.

Vaaleja ovat varjostaneet normaalia suuremmat skandaalit ja väitteet likaisesta pelistä.

Eri tutkimuslaitosten gallupit ovat myös olleet keskenään hyvin ristiriitaisia. Toisissa Clintonilla on ollut selvä johto, toisissa Trump on johtanut niukasti valtakunnallisella tasolla.

Osavaltiotasolla tilanne näyttää kaikkien tutkimuslaitosten tietojen perusteella tiukentuneen viimeisten kahden viikon aikana, joten presidentinvaalien tulos ratkaistaan yksittäisissä vaa'ankieliosavaltioissa.

Lokakuun ja marraskuun yllätykset

Jo useampi kuukausi ennen vaaleja puhuttiin mahdollisesta lokakuun yllätyksestä, joka kääntäisi vaalien lopputuloksen. Tietovuotosivusto Wikileaks on vaalien alla julkistanut suuren määrän Hillary Clintonin kampanjatyöntekijöiden sähköpostivaihtoa sekä demokraattipuolueen työntekijöiden kirjeenvaihtoa.

Ne ovat paljastaneet muun muassa Clintonin kampanjan ja suurten mediatalojen läheistä yhteistyötä, puolueen toimia toista esivaaliehdokasta Bernie Sandersia vastaan sekä Clinton säätiön toimintaa. Paljastukset ovat jääneet kuitenkin pienemmiksi kuin monet odottivat.

Varsinaisen lokakuun yllätyksen tarjosi liittovaltion poliisin FBI:n johtaja James Comey, joka ilmoitti kirjeessään kongressille lokakuun lopussa tutkivansa Clintonin avustajan Huma Abedinin seksiskandaaleissa ryvettyneen aviomiehen Anthony Weinerin tietokoneelta löytyneitä Clintonin sähköposteja. Comeyn päätöstä arvosteltiin vaalitulokseen vaikuttamisesta, kun ilmoitus tuli niin lähellä vaaleja.

Comeyn yllätykset eivät jääneet siihen. Sunnuntaina Comey ilmoitti, että FBI ei aio käynnistää rikostutkintaa Clintonin sähköposteista. Näin ollen Comey vapautti Clintonin epäilyksistä jo toistamiseen.

Suurin osa kampanjan huomiosta on kiinnittynyt skandaaleihin. Clintonin sähköpostijupakka on niistä ollut suurin. Kyse on Clintonin käyttämästä yksityisestä sähköpostipalvelusta ja siitä, vaaransiko hän ulkoministerinä ollessaan Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden lähettämällä mahdollisesti salaiseksi luokiteltuja tietoja yksityisen sähköpostipalvelimen kautta.

Sähköpostipaljastuksiin on kytkeytynyt myös Clinton-säätiöön liittyvä skandaali, jossa on paljastunut viitteitä siitä, että suuria rahasummia säätiölle lahjoittaneet henkilöt pääsivät tapaamaan ulkoministeriä.

Trumpin skandaalit

Myös republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump on ollut skandaalien pyörteissä. Useat naiset ovat syyttäneet Trumpia seksuaalisesta ahdistelusta ja vastaavista rikoksista, mutta yhtäkään oikeuden tuomiota ei ole tapauksista tullut ilmi. Oikeusjuttu on ollut käynnissä myös Trump-yliopiston toiminnasta.

Syytöksiä enemmän Trumpia koskevat skandaalit ovat pyörineet hänen puheidensa ympärillä. Julkisuuteen vuodetulla nauhalla Trump puhui alatyyliseen ja halventavaan sävyyn siitä, miten hän kohtelee naisia. Kohuja on syntynyt myös hänen linjauksistaan suhteessa laittomiin meksikolaisiin maahanmuuttajiin ja muslimeihin.

Trump on aiheuttanut hämmennystä sanomalla, että vaalitulos on peukaloitu. Hän kieltäytyi viimeisessä vaaliväittelyssä sanomasta, että hän tulee hyväksymään vaalien lopputuloksen. Clintonin kampanja on pitänyt pöyristyttävinä syytöksiä vaalituloksen peukaloinnista.

Clintonin kampanja on syyttänyt Trumpia yhteistyöstä venäläisten kanssa, jotka ovat Clintonin kampanjan mukaan yrittäneet peukaloida vaalitulosta.

Äänestys on alkanut

Äänestyspaikat Yhdysvaltain itärannikoilla aukesivat kello 13 Suomen aikaa tiistaina. Useille äänestyspaikoille ilmestyi jonoja heti aamusta.

Ennen varsinaisen äänestyspäivän paikkojen aukeamista kahdella pienellä paikkakunnalla on julistettu jo tuloksetkin. Kyse on Dixville Notchista ja Millsfieldistä, joissa äänestetään koko muusta liittovaltiosta poiketen heti vuorokauden vaihduttua.

Dixville Notchilla ja Millsfieldillä ei ole vaalien kannalta muuta kuin symbolista merkitystä, sillä ensin mainitussa annettiin ääniä yhteensä kahdeksan ja toisessa 21. Koska ne ovat ensimmäiset tulokset, ne saavat paljon julkisuutta.

Hillary Clinton voitti Dixville Notchissa neljällä äänellä Trumpin kahta ääntä vastaan. Millsfieldissä Trump voitti 16 äänellä Clintonin neljää ääntä vastaan.

Tietoja on tähän saakka tullut myös ennakkoäänestyksestä, joka oli vuoden 2012 vaaleja vilkkaampi. Yli 46 miljoonaa amerikkalaista äänesti ennakkoon.

Ennakkoäänestyksestä on julkaistu tietoja joissakin osavaltioissa siitä, kuinka suuri osa on ollut republikaaneiksi ja kuinka suuri osa demokraateiksi rekisteröityneitä äänestäjiä.

Näiden tietojen perusteella republikaanit ovat äänestäneet edellisiä vaaleja vilkkaammin Floridassa, Iowassa ja Pohjois-Carolinassa ja demokraatit taas Nevadassa ja Coloradossa. Lisäksi äänestystiedot Ohiosta kielivät, että republikaanienemmistöisillä alueilla on äänestetty ahkerasti. Nämä tiedot ovat ainoastaan suuntaa-antavia.

Varhaisimmat äänestyspaikat sulkeutuvat Yhdysvalloissa kello kahdelta Suomen aikaa aamuyöstä keskiviikkona. Silloin alkaa tulla myös ensimmäisiä äänestystuloksia. Presidentinvaalien tulos on todennäköisesti selvillä noin kuudelta Suomen aikaa keskiviikkona, ellei tuloksesta tule poikkeuksellisen tiukkaa.

Yhdysvaltain 45. presidentti astuu virkaansa 20. tammikuuta 2017.