Näin Donald Trump ja Sauli Niinistö puhuivat sanasta sanaan

WASHINGTON D.C. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja tasavallan presidentti Sauli Niinistön lehdistötilaisuus Valkoisessa talossa kesti yli puoli tuntia sille varatun 20 minuutin sijaan.

Presidentit olivat sitä ennen puhuneet keskenään noin tunnin Oval Officessa.

Lehdistötilaisuuden eturiveillä olivat Trumpin hallinnon tärkeimmät hahmot kuten varapresidentti Mike Pence, ulkoministeri Rex Tillerson, turvallisuusneuvonantaja H. R. McMaster ja henkilöstöpäällikkö John Kelly.

Verkkouutiset seurasi lehdistötilaisuutta paikan päällä Valkoisessa talossa. Tilaisuus oli kuin suurimman mahdollisen luokan Suomi-mainos. Teksasin katastrofinkin vuoksi East Room oli aivan täynnä yli kahdestasadasta toimittajasta ja muista läsnäolijoista.

Seuraava on kooste molempien presidenttien alkupuheenvuoroista ennen heille esitettyjä kysymyksiä.

"Barbarismi vastaan sivilisaatio"

Lehdistötilaisuuden ensimmäiset reilut neljä minuuttia käytti presidentti Donald Trump puhumalla Teksasin tulvakatastrofista. Tämän jälkeen hän siirsi puheenvuoronsa Turun terrori-iskuun.

– Haluan jakaa myös viestin suomalaisille, jotka äsken kärsivät terrori-iskusta Turussa. Olemme solidaarisia teidän kanssanne terroriuhkaa vastaan. Meidän kaikkien on työskenneltävä yhdessä evätäksemme terroristeilta turvasatamat, leikataksemme heidän taloutensa ja voittaaksemme heidän pahan ideologiansa, Donald Trump sanoi.

– Herra presidentti, Amerikka on kiitollinen vankkumattomasta tuestanne liittolaisena taistelussa terrorismia vastaan. Me arvostamme sitä. Mukaan lukien jäsenyytenne koalitiossa ISIS:n lyömiseksi. Suomi osallistuu tärkeällä tavalla koalitioon ja sen pyrkimyksiin Afganistanissa, ja sillä on "boots on the ground" Irakissa kouluttamassa Irakin sotilaita.

– Afganistanissa Suomi tarjoaa joukkoja ja rahoitusta tukeakseen Afganistanin kansallista puolustusta ja sen turvajoukkoja nykyaikaisessa rintamassa barbarismin ja sivilisaation välillä. Siitä on kyse, se on barbarismi vastaan sivilisaatio. Olemme erityisen kiitollisia Suomen kansalaisille jotka ovat uhrautuneet yhteisen turvallisuutemme hyväksi.

Trump jatkoi toteamalla Suomen olevan johtava asiantuntija kyberturvallisuudessa.

– Itse asiassa meidän pitäisi soittaa teille aika pian. Teette fantastista työtä kyberturvallisuudessa ja onnittelen teitä. Ja luulen että lyhyessä ajassa olemme siellä kanssanne, uskokaa pois, Donald Trump kääntyi Sauli Niinistön suuntaan tämän nauraessa.

USA:n presidentti mainitsi seuraavaksi eurooppalaisen hybridiuhkien osaamiskeskuksen ja sanoi USA:n olevan sen hyvin ylpeä partneri.

– Lisäksi odotamme johtajuuttanne puheenjohtajana arktisessa neuvostossa. Arktisella alueella on strategista ja taloudellista tärkeyttä molemmille maillemme, hyvin paljon.

– Perusta ystävyydellemme on yhteinen rakkautemme vapautta kohtaan. Kaikkien amerikkalaisten puolesta onnittelen teitä ja suomalaisia itsenäisyytenne satavuotisjuhlista. Sata vuotta. Se on fantastista, Donald Trump sanoi.

Presidentti mainitsi USA:n antavat Fulbright-rahastoon juhlavuoden kunniaksi ylimääräiset 500 000 dollaria.

– Taloudellisella rintamalla me haemme reiluja ja vastavuoroisia etuja hyödyttämään molempia maitamme. Annan aplodit suomalaisille yhtiöille heidän sitoumuksestaan lisätä investointeja USA:an, lisätä uusia teknologioita ja lisätä hyviä työpaikkoja kovaa työtä tekeville amerikkalaisille. Kiitos.

Trumpin mukaan amerikkalais-suomalaisen kumppanuuden juuret ovat jaetuissa intresseissämme ja yhteisissä arvoissamme.

– Presidenttinä, ja täytyy sanoa, ja haluan kiittää teitä herra presidentti, olemme keskustelleet ja aiomme yhä vahvistaa näitä siteitä kulttuurissa, kaupassa ja yhteistyössä kahden maamme välillä, jotta kansalaisemme ja kansamme voivat kukoistaa ja menestyä yhdessä. Herra presidentti, haluan kiittää teitä tulostanne Valkoiseen taloon, ja meillä oli hieno tapaaminen Oval Officessa. Oli kunniani saada teidät tänne. Kiitos, Donald Trump päätti.

"Sitä, mistä meidät on tehty"

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kiitti hyvin kauniista sanoista ja sanoi olevan hyvin miellyttävää ja suuri kunnia olla paikalla tänään. Niinistö myös kiitti keskusteluista, jotka olivat hänen mukaansa hyvin kiinnostavia.

Suomen presidentin mukaan ajatuksemme ovat Teksasin ja Louisianan asukkaiden kanssa Harvey-hurrikaanin tuhojen vuoksi.

– On ollut koskettavaa katsoa televisiota ja nähdä, miten ihmiset auttavat toisiaan. Se on sitä, mistä meidät perimmiltään on tehty: toisten auttamisesta, Sauli Niinistö sanoi.

Presidentin mukaan Suomi arvostaa suuresti läheisiä USA-suhteitaan, jotka tänään ovat laajempia kuin koskaan.

– Haluan myös käyttää tilaisuutta tervehtiäkseni lähes 700 000 amerikkalaista, joilla on suomalaisia juuria.

Niinistön mukaan hänen ja Trumpin keskustelujen "laaja otsikko", pääasia, oli turvallisuus.

– Puhuimme transatlanttisen siteen tärkeydestä EU:n ja USA:n välillä. Historia on opettanut meille eurooppalaisille yhtenäisyyden arvon. USA:n ja Naton läsnäolo Euroopassa, ja Itämerellä, ovat mitä tärkein asia ja se on nopeasti kasvamassa.

Presidentti sanoi Suomen tekevän osansa ja edistävän dialogia. Riskien vähentämiseksi Suomi on hänen mukaansa ajanut askelia Itämeren alueen lentoturvallisuuden parantamiseksi.

– Ne ovat pieniä, mutta myönteisiä askelia Naton ja Venäjän välisen vuoropuhelun uudelleen avaamisessa.

– Pysymme sitoutuneina Afganistanin tukemiseen ja olemme omistautunut jäsen kansainvälisessä koalitiossa ISIS:iä vastaan.

Sauli Niinistö sanoi, ettei ole varaa menettää arktisen alueen luontoa. Hän sanoi Suomen lujasti uskovan, että sekä bisnes että ympäristö voivat arktisella alueella olla voittajia. Mustan hiilen vähentäminen on hänen mukaansa hyvä esimerkki.