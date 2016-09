Yli 300 000 pakolaista ja siirtolaista Eurooppaan Välimeren kautta

Määrä on huomattavasti vähemmän kuin viime vuonna tammi-syyskuun aikana, jolloin tulijoita oli 520 000. Toisaalta määrä on reilusti enemmän kuin koko vuonna 2014, jolloin tulijoita Välimeren yli oli 216 000.

Ylivoimaisesti suurin osa tulijoista on suunnannut Italiaan ja Kreikkaan. Italiaan on tullut syyskuuhun mennessä 130 000 Eurooppaan pyrkijää. Koko viime vuonna heitä oli 132 000. Italiassa on vastaanottokeskuksissa jo 158 000 ihmistä. Kapasiteetti on 160 000.

Kreikkaan on syyskuuhun mennessä lähes 166 000 pakolaista ja siirtolaista. Viime vuona heitä oli kaikkiaan 385 000.

UNHCR:n tiedottajan William Spindlerin tästä vuodesta on tulossa synkin kuolonuhrien suhteen. Tänä vuonna ihmisiä on hukkunut matkalla 3 211, kun koko viime vuonna kuolonuhreja oli 3 771.