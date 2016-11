Heitä harkitaan USA:n ulkoministeriksi – joukossa myös tunnettu Venäjä-kriitikko

The Wall Street Journalin mukaan New Yorkin entinen pormestari Rudolph "Rudy" Giuliani on vahvin ehdokas Yhdysvaltain tulevan presidentin Donald Trumpin hallinnon ulkoministeriksi.

WSJ:n mukaan Trumpin avustajat ovat harkinneet ulkoministeriksi myös entistä Yhdysvaltain YK-lähettilästä John Boltonia, jota kuvaillaan ulkopoliittiseksi haukaksi ja Venäjä-kriitikoksi.

– Ei voi ikinä tietää, Giuliani vastasi Wall Street Journalin kysymykseen, tuleeko hänestä "sihteeri", jolla viitataan presidentin hallinnon ministeritehtävien titteliin.

Giuliani itse totesi, että Bolton olisi hyvä valinta ulkoministeriksi.

Kysymykseen, onko olemassa parempia vaihtoehtoja ulkoministeriksi Giuliani vastasi:

– Ehkä minä, en tiedä.

Rudy Giuliani tuli aikoinaan tunnetuksi tiukkana New Yorkin valtionsyyttäjänä. Hänestä tuli New Yorkin pormestari vuonna 1994. Tehtävässään hän keskittyi ennen kaikkea rikollisuuden vähentämiseen, missä hän onnistui hyvin. Giuluani hoiti pormestarina myös 11. syyskuuta 2001 tapahtuneiden WTC:n kaksoistorneihin kohdistuneen terrori-iskun jälkihoidon.

Giuliani oli vuoden 2016 presidentinvaalien aikana keskeinen ja läheinen Trumpin tukija.

John Bolton toimi Yhdysvaltain YK-lähettiläänä presidentti George W. Bushin nimittämänä vuosina 2005–2006. Tätä ennen hän toimi Bushin hallinnossa asevalvonnasta ja kansainvälisestä turvallisuudesta vastaavana valtiosihteerinä.

Bolton on sittemmin toiminut asiantuntijana useissa konservatiivisissa ajatushautomoissa sekä Fox Newsin kommentaattorina.

Vuosi sitten hän suositteli Yhdysvaltoja pommittamaan Iranin ydinlaitoksia. Vuonna 2013 Bolton sanoi, että on aika aiheuttaa Venäjän presidentille Vladimir Putinille tuskaa. Hänen mielestään Yhdysvaltain nykyisen presidentin Barack Obaman hallinto on antanut venäläisten nolata itsensä vuosien ajan.

– Minusta meidän pitää alkaa kohdella Venäjää vastustajana, minkälaiseksi Putin tällä hetkellä osoittaa sen olevan, Bolton sanoi Fox Newsille vuonna 2014.

Hän arvosteli myös Obaman hallinnon tekemää yhteistyötä Venäjän kanssa Syyrian suhteen.

Tuleva presidentti Donald Trump keskusteli maanantaina Vladimir Putinin kanssa. Trumpin siirtymäkauden hallinnon mukaan tuleva presidentti totesi Putinille, että hän odottaa "vahvaa ja kestävää suhdetta Venäjän ja venäläisten kanssa".