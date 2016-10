Viktor Orbanin maahanmuuttovastainen kampanja saamassa kansan puolelleen Unkarissa

Unkarin pääministeri Viktor Orbanin ja hänen hallituksensa EU:n pakolaiskiintiöitä vastustava kampanja on saamassa ukrainalaiset puolelleen sunnuntain kansanäänestyksessä. Asiasta uutisoi NBC News.

Unkarin kansanäänestyksessä äänestäjiltä kysytään: "Haluatko, että Euroopan unionilla on mahdollisuus määrätä pakollinen ratkaisu, joka koskee muita kuin Unkarin kansalaisia Unkarissa, ilman kansallisen parlamentin hyväksyntää?"

EU:n pakolaisohjelman mukaan Unkarin tulisi vastaanottaa 1294 turvapaikanhakijaa. Summa on noin 0,01 prosenttia maan lähes 10 miljoonasta asukkaasta. Kansanäänestyksen lopputuloksen sanotaan olevan symbolinen, koska EU:n pakolaistavoitteet ovat jo entuudestaan epäonnistuneet.

Viktor Orban on kutsunut itseään yhdeksi Euroopan vahvimmista maahanmuuttoa vastustavista äänistä. EU:n suunnitelmat Orban näkee moraalisena kiristyksenä.

Unkarin hallituksen kampanjan resurssit ovat olleet ylivoimaiset suhteessa EU:n tavoitteita tukevien kampanjaan. Orbanin kampanjan hinta on 42,3 miljoonaa euroa, kun vastakampanjalla on ollut käytössään vain 89 tuhatta euroa.

Orbanin kampanja vastustaa paitsi EU:n suunnitelmia myös liberaalia monikulttuurisuuskäsitystä yleensä. Maahanmuuttajat on kampanjassa liitetty terrorismiin ja maahanmuuton on sanottu olevan myrkkyä Unkarille. Kampanjassa on myös kehotettu pitämään Eurooppa kristittynä.

Unkarin kansanäänestyksen on sanottu olevan myös siinä mielessä symbolinen, että se kyseenalaistaa Euroopan unionin auktoriteetin.