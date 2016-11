Iso-Britannian sotilastiedustelu varoittaa Venäjän vallankumouksellisen supertankin uhasta

Iso-Britannian sotilastiedustelu on antanut varoituksen, jonka mukaan Venäjä on rakentamassa uraauurtavaa panssarivaunua. Tieto käy ilmi The Telegraphin haltuunsa saamasta vuotaneesta asiakirjasta.

Britannian puolustusministeriön asiakirjassa tuodaan esille epäilyjä, millainen kyky Iso-Britannialla omine varusteluineen on taistella Kremlin uuden Armata-panssarivaunun uhkaa vastaan.

Britannian armeijan vanhemman tiedustelu-upseerin kirjoittamassa asiakirjassa sanotaan, että "ilman liioittelua, Armata edustaa vallankumouksellisinta muutosaskelta tankkien suunnittelussa viimeiseen puoleen vuosisataan".

Armatan prototyyppi esiteltiin Moskovassa viime vuonna. Tietojen mukaan tankin edistyksellisyys perustuu vallankumoukselliseen tykkitornin suunnitteluun, joka suojelee entistä paremmin vaunun miehistöä tulituksissa.

Tankin on sanottu lisäksi olevan kevyempi, nopeampi ja matalampi kuin läntiset kilpailijansa.

Asiakirjan mukaan tankki tullaan myös varustamaan komposiittipanssarilla sekä tutkajärjestelmällä, jota nykyisin käytetään Venäjän huipputason suihkuhävittäjissä. Tankilla on huippukorkea lähtönopeus, ja sen ohjausjärjestelmää on mahdollista päivittää.

– Kokonainen paketti. Armata selvästi ansaitsee tittelinsä sukupolvensa vallankumouksellisimpana tankkina, asiakirjan lopuksi todetaan.