Venäjä lähetti maailman suurimman ydinsukellusveneen ja ydinkäyttöisen sotalaivan Suomenlahdelle

Venäjän pohjoisen laivaston Kirov-luokan ydinkäyttöinen ohjusristeilijä Pjotr Veliki ja Akula-luokan (Naton kutsumanimi Typhoon) ydinsukellusvene Dmitri Donskoi ovat lähteneet Severomorskin kotisatamastaan kohti Itämerta, kertoo War Zone.

Venäjän puolustusministeriö on julkaissut alta löytyvän videon satamasta lähtevistä aluksista.

Dmitri Donskoi ja Pjotr Veliki matkaavat ottamaan osaa Pietarissa syyskuun lopussa järjestettävään massiiviseen laivastoparaatiin. Venäjän puolustusministeriön mukaan siihen osallistuu kaikkiaan 10 laivaa ja 28 helikopteria ja lentokonetta pohjoisesta laivastosta. Paraatissa nähdään myös runsaasti Itämeren laivaston kalustoa ja alueen tukikohtien lentokoneita.

War Zonen mukaan molemmat alukset soveltuvat niin kokonsa kuin ominaisuuksiensakin puolesta kehnosti operoimaan Itämeren kaltaisella verrattain matalalla merialueella.

Vuonna 1980 käyttöön otettu ohjussukellusvene Dmitri Donskoi on maailman suurin sukellusvene. Se on luokkansa viimeinen palveluskäytössä oleva alus. Sitä on viime vuosina käytetty pääasiassa ballististen Bulava-ohjusten testaamiseen.

Kirov-luokan ohjusristeilijä Pjotr Veliki on puolestaan suunniteltu alun perin amerikkalaisten lentotukialusryhmien tuhoamiseen avomerellä.