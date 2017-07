Ruotsi on paras maa maahanmuuttajille, Suomi vertailun yhdeksäs

Ruotsi on US News & World Reportin maavertailun mukaan maailman paras maa maahanmuuttajille. Kokonaisvertailussa Ruotsi on kuudes.

Suomi on vertailussa maahanmuuton kohdalla sijalla yhdeksän. Kokonaisvertailun perusteella Suomi on maailman 11. paras maa.

Ruotsin kuvataan olevan kuin muutkin Pohjoismaat eli "erittäin kapitalistinen, mutta runsaasti julkiselle sektorille panostava".

Ruotsin maasivulla kehutaan koulutusta, infrastruktuuria ja terveydenhoitoa.

"Ruotsalaiset ovat eräs maailman anteliaimpia kansoja. He lahjoittavat vuosittain noin prosentin kansantuotteestaan humanitaarisiin ohjelmiin. Yhteiskunta tulee monimuotoisemmaksi kun kasvavia määriä pakolaisia - he kattavat nyt 10 prosenttia väestöstä - toivotaan tervetulleeksi Ruotsin rajalla", raportissa todetaan.