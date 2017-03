Turvavyöt ovat rasistisia lihaville - naisen valitusvideosta tuli hitti

Uusseelantilainen anonyymi nainen sanoo Youtube-videolla, ettei hänen turvavyöttä ajamisensa ole rikollista, koska turvavyöt ovat rasistisia lihavia ihmisiä kohtaan.

Hän kertoo vyön käyttämisen olevan itselleen vaikeaa.

– Jos he antavat minulle sakon siitä etten mahdu turvavyöhöni, se on rasistista, lihavia ihmisiä kohtaan. He ovat vain rasisteja, ajattelevatko he koko maailman olevan ruipeloita tai jotain? Entä isot ihmiset?, nainen sanoo.

Taustalta kuuluu kyydissä oleva, jonka mukaan "lihavat ihmiset" eivät ole rotu. Kuski ei helly.

– Voisin haastaa oikeuteen, jos tulee kolari, ja jotain tapahtuu, koska turvavyö ei päässyt ympärilleni.