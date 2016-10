Turkin ulkoministeri syyttää Ruotsia kaksinaismoralismista

Alun perin tapahtuma oli määrä järjestää tänään lauantaina eräässä tukholmalaiskoulussa, kertoo Dagens Nyheter. Tapahtuma kuitenkin peruttiin riskikartoituksen jälkeen.

Tapahtuman teema oli lehden mukaan "kaikki verisestä vallankaappausyrityksestä", jonka Turkki läpikävi heinäkuussa. Tapahtuman järjestäjä on Union of European Turkish Democrats, UETD. Sitä on kuvailtu organisaatioksi, jolla on läheiset suhteet presidentti Recep Tayyip Erdoganin AKP-puolueeseen.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Cavusoglu reagoi tapahtuman peruuntumiseen nopeasti pikaviestipalvelu Twitterissä. Hän syyttää Ruotsia "kaksinaismoralismista", millä hän tarkoittaa sitä, että Ruotsi yrittää "opettaa muille maille demokratiasta ja lehdistönvapaudesta", samalla kun se perui kyseisen konferenssin.

Eräs tapahtuman puhujista olisi ollut Cem Kücuk, joka on ammatiltaan toimittaja. Lähi-idän tutkimuksen professori Lundin yliopistosta on kutsunut häntä "palkkamurhaajaksi".

– Tarkoitan sillä sitä, että hän tarinoissaan tähtää ihmisiin ja instituutioihin, jotka eivät jaa AKP:n yhteiskunnallisia näkemyksiä, hän sanoo haastattelussa.

Professori kertoo itse joutuneensa Kücukin kannattajien maalitauluksi. Kücuk on professorin mukaan lisäksi tuntematon turkkilaisissa keskusteluissa.