Turkin vallankaappausyrityksestä vuosi - vankeja jo yli 50 000

Turkin oikeusministeri Bekir Bozdagin mukaan Turkissa on tällä hetkellä vangittuna 50 504 henkilöä heidän kytköksistään noin vuoden takaisesta vallankaappausyrityksestä syytetyn Fethullah Gülenin liikkeeseen, kertoo Hurriyet News.

Bozdagin mukaan perjantaihin mennessä oikeusprosessi tapahtuneen tiimoilta on kohdistunut tähän saakka 168 801 henkilöön. Vangittujen lisäksi 615 henkilöä on arestissa ja jopa 8069 henkilöä on parhaillaan etsintäkuulutettuna. Vapautettuja on hänen mukaansa 48 371, joista 8551 henkilöä vapautettiin heti pidätyksensä jälkeen.

Istanbulissa pidätettiin perjantaina jälleen 57 henkeä epäiltynä yhteyksistään Gülenisteihin.