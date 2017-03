Hollanti tyrmää Turkin syytökset maiden kuumasta kriisistä: Meillä on enemmän syytä olla vihaisia

Hollannin pääministeri Mark Rutte sanoo, että Turkin Hollannille asettamat sanktiot ovat "outoja", koska Hollannilla on enemmän syytä olla todella vihainen siitä, mitä viikonloppuna tapahtui.

Maiden väliset suhteet viilentyivät nopeasti viikonloppuna, kun Hollanti esti Turkin ministereiden kampanjatilaisuudet Hollannissa. Samalla vaikeutuivat myös Euroopan unionin ja Turkin väliset suhteet.

"Näen todella outona, että Turkissa puhutaan sanktioista, kun on selvästi nähtävillä, että meillä on syitä olla todella vihaisia viikonlopun tapahtumista", Rutte sanoo The Guardianin mukaan.

Turkki vastasi maanantaina Hollannin toimintaan keskeyttämällä maiden välisiä diplomaattisuhteita. Lisäksi Turkki on uhannut, että se arvioisi uudelleen EU:n ja Turkin välistä pakolaissopimusta.

Pakolaissopimusta koskeva uhkaus on herättänyt voimakasta huolta EU-alueella. Vuoden 2016 maaliskuussa solmittu pakolaissopimus on onnistunut rajoittamaan Turkista Kreikkaan saapuvien pakolaisten määrää.

Turkin varapääministeri ja hallituksen tiedottaja Numan Kurtulmus sanoi sanktioita julkistaessaan, että Hollannin Turkin-suurlähettiläs, joka oli parasta aikaa ulkomailla, ei saa enää palata Turkkiin.

"Käsillä on kriisi ja hyvin syvä sellainen. Me emme luoneet kriisiä. Ne, jotka ovat vastuussa kriisistä, ovat vastuussa myös sen korjaamisesta", Kurtulmus sanoo.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on uhannut, että hänen ministerinsä aikoo viedä Hollannin toiminnan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

Erdoğan syytti lisäksi Saksan liittokansleri Angela Merkeliä terroristien tukijaksi ja kritisoi sitä, että Merkel on tukenut Hollantia Turkki-tapauksessa.

"Rouva Merkel, miksi piilottelet terroristeja maassasi? Miksi et tee mitään?" Erdoğan sanoi Turkin television haastattelussa.

Merkel oli aiemmin ilmaissut "täyden tukensa ja solidaarisuutensa" Hollannille.

Turkin ulkoministeriö sanoi tiistaina tiedotteessaan, että EU:n suhtautuminen Turkkia kohtaan on lyhytnäköistä ja että EU ei huomioi diplomaattisia käytäntöjä tai lakeja.

Hollanti, Itävalta, Saksa, Tanska ja Sveitsi, joissa kaikissa on laaja turkkilaisten maahanmuuttajien yhteisö, ovat perustelleet Turkin päättäjien kampanjoinnin rajoittamista turvallisuus- ja muilla huolenaiheilla. Kampanjointihalujen syynä on 16. huhtikuuta Turkissa pidettävä kansanäänestys, joka koskee presidentin valtaoikeuksia. Yksin Saksassa asuu 1,4 miljoonaa henkilöä, joilla on Turkissa äänioikeus.