Turkki käy samaan aikaan sotaa kurdien rinnalla ja kurdeja vastaan

Turkki ilmoitti maanantaina aloittaneensa maaoperaation terroristijärjestö Isistä vastaan lähellä Mosulia Bashiqassa. Turkilla on ollut sotilasleiri Bashiqan lähellä, missä se kertoo kouluttaneensa Yhdysvaltojen tukemaa Irakin Kurdistanin Peshmerga-armeijaa.

Turkin hallitsevan AKP-puolueen äänenkannattajan Daily Sabahin mukaan Turkki aloitti Isisin vastaisen operaation Bashiqan alueella tankeilla ja tykistöllä tukeakseen Peshmergaa.

Turkin intressit Irakissa ovat moninaiset. Turkilla on ollut sotilasleirejä Pohjois-Irakissa vuodesta 2008 lähtien. Turkin sotilaallisen läsnäolon tarkoitus on ollut taistella Turkissa terroristijärjestöksi luokiteltua Kurdistanin työväenpuoluetta (PKK) vastaan.

Turkki on käynyt useaan otteeseen sisällissotaa PKK:ta vastaan, ja taistelu on ulottunut myös Irakin puolelle. Irak on suorittanut myös ilmaiskuja PKK:n asemia vastaan Irakissa. PKK:lla on myös kytkös Syyrian kurdien PYD:hen ja sen armeijaan YPG:hen. Turkki taistelee YPG:tä vastaan Syyrian puolella. Irakin Kurdistanin hallinto taas on kokenut PKK:n poliittiseksi uhaksi.

Näin ollen Turkki sekä taistelee kurdeja vastaan että kurdien puolella.

Epäselvää on, missä määrin Isis on Turkin ykköskohde Syyriassa kuin Irakissakaan.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlun korosti tiistaina tiedotustilaisuudessa, että Turkki aikoo osallistua aktiivisempaan taisteluun PKK:ta vastaan Pohjois-Irakissa, eikä salli, että Sinjarin vuoristosta tulisi uusi "Qandil", missä PKK:lla on leirejä. Sinjarin vuoristo sijaitsee aivan Mosulin läheisyydessä lähellä Syyrian rajaa. Sinjarin vuoristoa hallitsee käytännössä Syyrian kurdistan eli Rojava.

Vuoristossa asuu erityisesti kurdien sukuisia jesidejä. Isis tappoi vuoristossa ainakin 5 000 jesidiä vuoristossa vuonna 2014, kunnes PKK, Peshmerga ja YPG kykenivät Yhdysvaltojen ilmatuella raivaamaan jesideille pelastusreitin.