USA jäädyttää aseviennin Turkin presidentin turvamiehille, syynä siviilien pahoinpitely

Yhdysvaltojen kongressi on kieltänyt aseiden viemisen Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin turvallisuudesta vastaaville joukoille. Asiasta uutisoi konservatiivinen viikkolehti Washington Examiner.

Erdoğanin turvallisuusjoukot olivat toukokuussa sopineet ostavansa yhteensä 1 600 puoliautomaattista asetta yhdysvaltalalselta asetehtaalta. Yhdysvaltojen ulkoministeriö näytti kaupalle ensin vihreää valoa, mutta vain muutama päivä päätöksen jälkeen Turkin presidentin turvamiehet pahoinpitelivät joukon maan nykyhallintoa vastustaneita mielenosoittajia Turkin suurlähetystön edessä Washingtonissa.

Turvamiesten toimet herättivät Yhdysvalloissa paljon huomiota, sillä pahoinpitelyt tallentuivat videolle. Esimerkiksi The New York Times on analysoinut kuvamateriaalin tarkkaan ja todennut Erdoğanin turvamiehen muun muassa potkaisseen maassa maannutta naispuolista mielenosoittajaa päähän. Monet mielenosoittajat saivat pahoinpitelyssä eriasteisia vammoja.

Nyt kongressi on tapahtumien seurauksena päättänyt kieltää jo tilattujen 1 600 aseen toimittamisen Turkkiin. Kiellon takana on republikaaniedustaja Dave Trott, joka esitti kongressin istunnossa asiaa koskenutta lisäystä käsittelyssä olleeseen lakiin. Lisäys meni läpi kongressin äänestyksessä.

– Meidän täytyy pysäyttää tämä asekauppa ja osoittaa Erdoğanille, että strateginen sijainti ei aseta Turkkia lain yläpuollelle, Trott sanoi Washington Examinerin mukaan.

– Vaikka Erdoğanin kovanaamat voivat toimia vailla valvontaa Ankarassa, tämä on Yhdysvallat, ja tällaista toimintaa ei voi missään tapauksessa hyväksyä.