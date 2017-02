Turkin pääministeri kampanjoi Saksassa 1,5 miljoonalle turkkilaisäänestäjälle

Turkin pääministeri Binali Yildirim teki viikonloppuna kampanjapysähdyksen Saksassa Oberhausenissa, kertoo Politico-lehti.

Yildirim puhui kaupungissa tuhansille turkkilaisille, jotka ovat äänioikeutettuja maan huhtikuussa järjestettävässä kansanäänestyksessä. Kansanäänestyksessä päätetään presidentin valtaoikeuksien lisäämisestä. Länsimaat ovat kritisoineet nyt suunniteltuja uudistuksia siitä, että ne antavat presidentti Recep Tayyip Erdoğanille lähes rajattomat valtaoikeudet.

Turkkilaispoliitikkojen kampanjointi Saksassa ei ole poikkeuksellista ja vastaavia kampanjapysähdyksiä on Politicon mukaan nähty Saksassa myös aiemmin. Maassa on noin 1,5 miljoonaa turkkilaista, joilla on äänioikeus huhtikuun kansanäänestyksessä.