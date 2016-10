Turisteja houkutellaan Syyriaan videon avulla: "Nauti yöelämästä, kun hallitus pommittaa alueita takaisin kivikaudelle"

Aleppo... Will of Life -niminen video on Syyrian turismista vastaavan ministeriön julkaisema esittely, jossa kuvataan Aleppon hotelleja ulkoilmauima-altaineen sekä kaunista kaupunginpuistoa. Videolla näkyvät kohteet ovat kuitenkin ainoastaan hallituksen kontrolloimalla Aleppon länsipuolella.

Videosta uutisoi ruotsalainen SVT.

Videon tarkoituksena on houkutella turisteja takaisin historiallisesti merkittävään kaupunkiin. Siinä kuvataan hyvinvoivaa osaa kaupungista, ja taustalla soi Game of Thrones -sarjan tunnusmusiikki. Kuvasto eroaa huomattavasti siitä Alepposta, joka näkyy päivittäin toistuvasti tiedotusvälineissä.

Toisaalta Alepposta julkaistiin vain muutama päivä videon julkaisun jälkeen kuvia, joissa näkyy massiivisia tuhoja. Kuvissa näkyy syviä, likaisen veden täyttämiä kraatereita, pommitettuja taloja sekä autioita katuja.

– Tulkaa takaisin, nauttikaa Aleppon yöelämästä sillä aikaa kun Syyrian hallitus pommittaa kapinallisalueet takaisin kivikaudelle, kommentoidaan videota Twitterissä.

Lääkärit ilman rajoja -yhdistys kirjoittaa, että koko itäinen Aleppo on taistelualuetta. YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon on todennut koko Aleppon olevan "pahempi kuin teurastamo".