Pudonnutta venäläiskonetta ohjanneen lentäjän viimeiset sanat tallentuivat nauhalle

Venäläinen tutkijaryhmä on kuunnellut Mustaanmereen pudonneen venäläiskoneen ohjaajien keskustelua, joka on tallentunut mustaan laatikkoon. Keskustelun perusteella he päättelevät, että putoaminen saattoi johtua ohjaussiivekkeistä.

– Siivekkeet, kirottua! huutaa koneen ohjaaja Life-ru-lehden mukaan.

Tätä seuraa hätähuuto.

– Komentaja, me putoamme!

Venäjän asevoimien Tupolev 154 -kone putosi Mustaanmereen sunnuntaina. Kaikki 92 ihmistä kuolivat.

Life-lehti on haastatellut ilmailuasiantuntija Oleg Smirnovia, jonka mukaan Tu 154 on lento-ominaisuuksiltaan "hyvin erikoinen" kone. Koneen kaikki kolme moottoria, joista kukin painaa yli tonnin, sijaitsevat koneen perässä.

– Jokaisella Tu 154 -koneella on omat erityispiirteensä, jotka täytyy aina pitää mielessä. Erityisesti silloin, kun käyttää siivekkeitä, täytyy toimia hyvin varovaisesti, Smirnov sanoo.