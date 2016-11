Aiheuttiko sukupuolitasa-arvoinen lumiauraus liikennekaaoksen Ruotsissa?

Tukholman niin kutsuttua ”sukupuolitasa-arvoista lumiaurausta” on arvosteltu viimeaikaisia lumimyräköitä seuranneesta liikennekaaoksesta. The Localin mukaan käytännön kehittäjä ei allekirjoita väitteitä.

– Tämä ei ole tasa-arvoisen lumiaurauksen vika, Tukholman kaupungin julkisen liikenteen johtaja Daniel Helldén kommentoi Expressenille.

The Local kuvaa häntä tasa-arvoisen lumiaurauksen arkkitehdiksi.

Tasa-arvoisella lumiaurauksella tarkoitetaan jalkakäytävien ja pyöräkaistoja priorisointia aurauksessa autoteiden kustannuksella. Ruotsin vihreisiin kuuluvan Helldénin mukaan Tukholma ei ole kuitenkaan noudattanut käytäntöä.

– Tasa-arvoisesta lumiaurauksesta on saamieni tietojen mukaan nyt pulaa. Jalkakäytävillä on vaikea kävellä ja on tärkeää, että kävely- ja pyörätiet sekä julkinen liikenne pannaan etusijalle.

Tukholman sosiaalidemokraateista ja vihreistä koostuva kaupunginhallitus lupasi viime vuonna tehdä talvella liikkumisesta yhtä turvallista sekä miehille että naisille. Tasa-arvoisen aurauksen takana on ajatus siitä, että miehet liikkuvat naisia todennäköisemmin autolla.