Kuorma-auto ajanut ihmisjoukkoon Tukholmassa

Ruotsin pääministeri Stefan Löfvenin mukaan kyseessä on terroriteko. Löfven antoi kommentin tiedotusvälineille hetki sitten. Hän pyysi yleisöä pysymään valppaana ja noudattamaan poliisin ohjeita.

Poliisi sai hälytyksen kello 14:53 paikallista aikaa. Rekka ajoi pitkin Drottninggatania ja törmasi lopulta Åhlensin tavarataloon Sergels Torgetin kulmalla. Rekka oli Ruotsin tv:n mukaan kaapattu aikaisemmin.

Paikalta kerrotaan kuuluneen kova pamaus. Kuvissa näkyi jonkin aikaa savua, joka nousi paikalta. Rekan kerrottiin syttyneen palamaan.

Ruotsin tv:n mukaan poliisi on kertonut TT:lle, että kolme ihmistä on kuollut ja kahdeksan loukkaantunut. Myös vahvistamattomia tietoja ammuskelusta on tullut poliisin tietoon.

Vahvistamattomien tietojen mukaan loukkaantuneita ja kuolleita on useita.

– Kadulla näkyy makaamassa kuolleita ja loukkaantuneita ihmisiä, kertoi Aftonbladetin toimittaja Jonathan Jeppson tapahtumapaikalta.

Poliisi on eristänyt suuren alueen Tukholman keskustassa. Ihmisiä pyydetään välttämään erityisesti Sergels Torgetin ympäristöä ydinkeskustassa. Ihmisten toivotaan myös pysyvän sisätiloissa.

Myös kaupungin metroliikenne on pysäytetty. Poliiseja ja pelastushenkilökuntaa saapuu keskustaan jatkuvasti lisää.