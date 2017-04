Seksuaalivähemmistöjä vainotaan Tšetšeniassa: Kidusta ja salattuja vankiloita

Seksuaalivähemmistöjen tilanne Tšetšeniassa on huonontunut nopeasti. Esimerkiksi The Guardianin mukaan tšetšenialaisia homoja on kidutettu ja suljettu keskitysleirityylisiin vankiloihin. Kyse on lehden tietojen mukaan systemaattisesta vainosta.

Setan mukaan Tšetšenian yleisesti huono ihmisoikeustilanne vaikeuttaa tiedon saamista maasta, mutta Venäjän lhbt-verkosto on järjestön mukaan pystynyt vahvistamaan, että homo- ja bimiehet ovat systemaattisen väkivallan kohteina, ja heitä pidätetään ja kidutetaan. Tieto perustuu silminnäkijöiden, vainon kohteeksi joutuneiden, uhrien perheiden ja ystävien sekä journalistien tietoihin.

Setan lähteiden mukaan Tšetšeniassa on epävirallisia vankiloita, joissa uhreja kidutetaan sähköllä ja pahoinpidellään julmasti. Heidät pakotetaan kertomaan muista tiedossaan olevista homomiehistä. Venäjän lhbt-verkosto on pystynyt vahvistamaan myös kolme murhaa. Yhteensä on raportoidusta jopa 20 murhasta.

Setan mukaan homoihin kohdistuu alueella juuri nyt suoraa vainoa ja väkivaltaa laajassa mittakaavassa. Järjestö on aloittanut varainkeruun tšetšenialaisten homojen auttamiseksi.