Donald Trumpistako presidentti? Näin pilkattiin huutonaurun kanssa vähän aikaa sitten

NFSentertainment-sivusto on koonnut Youtubeen alla näkyvän koostevideon When People Laughed At The Idea Of Trump Actually Being Elected President eli kun ihmiset nauroivat idealle että Trump todella valitaan presidentiksi.

Hupivideolla Donald Trumpin ilmoitusta pyrkiä ja kampanjaa pilkataan armotta jo viime vuoden puolella ja jo ennen esivaaleja.

Seth Myers sanoo Trumpin pyrkivän vitsinä. Ron Reagan ja muut sanovat häntä klovniksi. Ann Coulter saa osakseen naurumyrskyn, kun hän sanoo, että tällä hetkellä Trump valittaisiin presidentiksi.

Seuraavaksi julistetaan lukuisia kertoja, että Trumpin ehdokkuus on alkanut tulla päätökseen.

Hillary Clintonin kerrotaan johtavan 12 prosenttiyksiköllä ja kaikissa avainosavaltioissa.

Videon helmiä on presidentti Barack Obaman esiintyminen Jimmy Kimmel -showssa.

Siinä presidentti lukee matkapuhelimestaan Donald Trumpin twiitin:

– "Presidentti Barack Obama jää historiaan ehkä USA:n historian huonoimpana presidenttinä! @realdonaldtrump". No, @realdonaldtrump - ainakin jään historiaan presidenttinä!, Barack Obama vastaa ja pudottaa matkapuhelimen.