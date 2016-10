Donald Trumpin tukija väitetystä verovälttelystä: Osoittaa hänen nerokkuutensa

Yhdysvaltain presidentinvaalien republikaaniehdokas Donald Trumpin tukijat ovat kommentoineet New York Timesin jutusta lähtenyttä kohua siitä, että Trump ei olisi maksanut miljoonatuloistaan valtionveroja miltei kahteen vuosikymmeneen.

New Jerseyn kuvernööri Chris Christie sanoo, että NY Timesin artikkeli on Donald Trumpin kannalta erittäin hyvä, sillä se osoittaa liikemiehen nerokkuuden. Christie sanoi Fox Newsille sunnuntaina, että Trump on kaikkein osaavin hoitamaan työtä tekeviä ihmisiä koskevaa veropolitiikkaa.

Christie sanoi myös, että paljastuneet tiedot osoittavat, kuinka hyvin Trump on selvinnyt 90-luvun talousvaikeuksistaan.

New York Timesin artikkelin mukaan Donald Trump olisi merkinnyt vuoden 1995 liiketoimintaansa 916 miljoonan euron tappiot, joiden avulla hänen olisi ollut mahdollista olla maksamatta veroja 18 vuoteen. Trump ei ole lupailuistaan huolimatta antanut verotietojaan julkisuuteen, vaikka näin on presidenttiehdokkailla yleensä tapana.