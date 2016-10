Donald Trump näyttää välttäneen verojen maksun lähes 20 vuotta – "Clintonin kampanjointia"

Yhdysvaltain presidentinvaalien republikaaniehdokas Donald Trump ei New York Timesin saamien tietojen mukaan ole maksanut valtionveroja 18 vuoteen. Verojenvälttely on kuitenkin tapahtunut täysin laillisesti.

Lehden haltuunsa saamien vuoden 1995 verotietojen mukaan Trump on kirjannut liiketoimintaansa 916 miljoonan dollarin tappiot. Niitä oli kerääntynyt muun muassa kolmen Atlantic Cityn kasinon huonosta hoidosta ja Manhattanilla sijaitsevan Plaza Hotelin huonosti ajoitetusta ostosta.

NY Timesin veroasiantuntijoiden mukaan 916 miljoonan dollarin tappio on niin iso, että Trumpilla on ollut mahdollisuus ansaita 50 miljoonaa dollaria vuodessa maksamatta veroja jopa 18 vuoden ajan.

Trump on luvannut tuoda verotietonsa julkisuuteen, mutta näin ei ole toistaiseksi tapahtunut. Hän ei ole suostunut kommentoimaan NY Timesin julkaisemia tietoja. Trumpin kampanjan tiedotteessa ei otettu kantaa siihen, pitävätkö 916 miljoonan dollarin liiketappiot ja niiden perusteella tehty verovälttely paikkaansa.

"Herra Trump on taitava liikemies, jolla ei ole velvollisuutta maksaa enempää veroja kuin laki edellyttää. Trump on maksanut veroja satoja miljoonia dollareita. Hän tuntee verotuksen paremmin kuin kukaan muu USA:n presidentiksi hakeva ja on ainoa, joka tietää, kuinka se tulee korjata", tiedotteessa sanotaan.

Trumpin kannattajat ovat syyttäneet, että New York Timesin artikkeli on osa demokraattiehdokas Hillary Clintonin kampanjaa. Hillary Clinton on julkaissut verotietonsa 40 viime vuoden ajalta.