Donald Trump rekrytoi omia valvojia äänestyspaikoille – pelätään saapuvan aseistettuina

USA:n presidentinvaalien vaalipäivä on tulevana tiistaina.

Yhdysvalloissa pelätään, että tiistain presidentinvaalien äänestyspaikoilla voi syntyä väkivaltatilanteita ja kaaosta, kertoo The Guardian. Republikaaniehdokas Donald Trump on kannustanut tukijoitaan vapaaehtoisiksi vaalivalvojiksi äänestyspaikoille valvomaan.

Vapaaehtoisia vaalivalvojia on ilmoittautunut joissakin osavaltioissa. Ilmoittautuneiden mukana on uusnatsiryhmien edustajia. Tilanteiden vaalipaikoilla pelätään johtavan kaaokseen ja vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden valvojien pelätään ilmaantuvan äänestyspaikoille aseistettuina. Äänestäjien pelätään joutuvan ahdistelun ja pelottelun kohteiksi. Virallisia vaalivirkailijoita on varoitettu mahdollisista häiriötilanteista.

– En kannata tällaisia yksityisiä toimijoita, rehellisesti sanoen. Luottaisin valtioon ja paikallisiin viranomaisiin. Voimakas läsnäolo voi häiritä tiettyjä äänestäjiä riippuen heidän iästään ja koulutuksestaan, sanoo oikeusministeri, republikaani Alberto Gonzalez, joka palveli presidentti George W. Bushin hallinnossa.

Tummaihoisten kansallisen tukijärjestön (NAACP) johtaja Cornell William Brooks sanoo, että Trumpin kannattajien suunnitelmia ei voi pitää muuna kuin kansalaisten kiusaamisena.

– Tämä on demokratian keskiyön hetki. Olemme nähneet väkivaltaa Trumpin kannattajien keskuudessa. Onko väkivalta pois laskuissa vaalipäivänä? Ehkäpä ei, hän sanoo.