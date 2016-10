Jälleen uusi ulostulo: Jo 9 naista syyttää Donald Trumpia seksuaalisesta häirinnästä

Jälleen yksi nainen on astunut julkisuuteen ja syyttänyt republikaanien presidenttiehdokas Donald Trumpia seksuaalisesta häirinnästä. Asiasta raportoi CNN.

Cathy Heller kertoo Trumpin suudelleen häntä luvatta Floridassa lähes 20 vuotta sitten. Hän kertoo tavanneensa Trumpin Mar-a-Lagossa ollessaan perheensä kanssa brunssilla.

Hellerin anoppi esitteli Trumpin naiselle. Trump oli Hellerin mukaan tämän jälkeen ottanut Helleriä kädestä, tarttunut tähän ja suudellut väkisin.

CNN ei ole kyennyt vahvistamaan Hellerin tarinaa. Trumpin kampanjasta viestitettiin, ettei Hellerin tarina "pidä missään nimessä paikkaansa." Trumpin tiimistä todettiin myös "median menneen jo liian pitkälle valheellisten syytösten keksimisessä."

– Ei ole mitenkään mahdollista, että jotakin tällaista olisi tapahtunut julkisella paikalla äitienpäivänä Trumpin itsensä omistamassa lomakohteessa. Siitä olisi puhuttu Palm Beachilla edelliset 20 vuotta, kampanjan tiedottaja toteaa.

Republikaanileiri ei pidä Hellerin tarinaa uskottavana, sillä tämä on lahjoittanut demokraattien eri kampanjoihin useita kertoja rahaa. Hän on lahjoittanut myös Hillary Clintonin kampanjaan viime vuonna 2700 dollaria. Lisäksi Hellerin perheellä on ollut lakikiistoja Mar-a-Lagon -lomakohteen kanssa. Donald Trump omistaa Mar-a-Lagon.

– Jokaisen tätä keksittyä tarinaa levittävän ja tukevan tulisi hävetä, Trumpin joukoista todetaan.

Tällä hetkellä kaikkiaan 9 naista on syyttänyt Donald Trumpia seksuaalisesta häirinnästä. Trump on kiistänyt syytökset.