Vain 13 prosenttia republikaaninaisista haluaa Donald Trumpin keskeyttävän

Yhdysvalloissa republikaanisen puolueen presidenttiehdokas Donald Trumpista julkisuuteen tullut video on saanut osakseen voimakasta kritiikkiä. Moni puolueen kärkinimi on tuominnut Trumpin nauhoitteessa vuonna 2005 esittämät kommentit naisista ja osa on myös vetänyt tukensa pois.

Politico-verkkojulkaisun teettämän mielipidekyselyn mukaan näyttää siltä, että näkemykset kampanjan jatkamisen edellytyksistä jakaantuvat äänestäjien joukossa voimakkaasti puoluekannan mukaan.

Vaikka äänestäjistä kaikkiaan 39 prosenttia katsoo että Trumpin tulisi keskeyttää vaalikampanjansa, on tätä mieltä ainoastaan 12 prosenttia republikaaneista. Republikaaninaisista vain 13 prosenttia näkee, että Trumpin tulisi keskeyttää kampanjansa. Demokraattien äänestäjien keskuudessa keskeyttämistä kannattaa 70 prosenttia.

Republikaanien äänestäjistä kolme neljästä haluaa kyselyn mukaan myös puolueen toimijoiden jatkavan Trumpin tukemista. Neljännes oli myös sitä mieltä, että he äänestäisivät vähemmän todennäköisesti tukensa pois vetäneitä republikaanipoliitikkoja. Kymmenesosa republikaaniäänestäjistä sai videosta jopa positiivisia tuntemuksia.