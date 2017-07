Donald Trumpin lähipiiri tapasi presidenttikampanjan aikana Kremliin linkitetyn lakimiehen

The New York Times kertoo presidentti Donald Trumpin lähipiirin tavanneen Kremliin linkittyvän lakimiehen New Yorkissa viime kesänä. Tapaamisen järjesti Trumpin vanhin poika Trump Towerissa Manhattanilla.

Tapaamisesta ei ole aiemmin kerrottu julkisuudessa. Tapaamiseen ovat osallistuneet Trumpin pojan lisäksi presidentin kampanjapäällikkönä vielä silloin toiminut Paul Manafort sekä Trumpin vävy Jared Kushner.

Presidentti Trumpin taustajoukkoja on arvosteltu venäläisyhteyksistä aiemminkin. Venäläishakkereiden tiedetään vaikuttaneen vaalikampanjan aikana Trumpin valinnan puolesta. Tällä hetkellä tutkitaan, onko kampanjaväki tehnyt salaa yhteistyötä venäläisten kanssa. Presidentti Trump on kiistänyt asian.

Mikäli New York Timesin saamat tiedot pitävät paikkansa, on kyseessä ensimmäinen vahvistettu tapaaminen Trumpin lähipiirin ja Venäjän edustajan kanssa presidentinvaalikampanjan aikana. Kyseessä on lehden mukaan myös ensimmäinen tapaaminen, jossa Trumpin pojan tiedetään olleen mukana.

NY Timesin mukaan Donald Trump Jr:n ja Jared Kushnerin edustajat ovat vahvistaneet tapaamisen. Trumpin pojan mukaan kyseessä oli tapaaminen, joka koski adoptio-ohjelmaa. Hän ei ottanut kantaa siihen, keskusteltiinko tapaamisessa vaalikampanjasta.

Tapaamiseen osallistunut venäläinen asianajaja on Natalia Veselnitskaya. Hän on tullut tunnetuksi hyökättyään niin sanottua Magnitsky Actia vastaan. Kyseessä on amerikkalainen laki, joka tekee mustaa listaa venäläisistä ihmisoikeuksien väärinkäyttäjistä. Presidentti Vladimir Putin tulistui laista ja kosti pysäyttämällä amerikkalaisten adoptiot Venäjällä.

Donald Trump Jr:n lausunnon mukaan kyseessä oli hyvin lyhyt tapaaminen.

– Pyysin Jaredia ja Paulia myös käymään paikalla. Keskustelimme pääasiassa adoptio-ohjelmasta. Se oli erittäin aktiivinen ja suosittu amerikkalaisperheiden keskuudessa vuosia, kunnes Venäjän hallinto keskeytti sen. Kyseessä ei ollut presidentinvaaleihin liittyvä asia, eikä tapaamisia tullut enempää, hän sanoi.

Donald Trump Jr:n mukaan häntä pyydettiin osallistumaan tapahtumaan tuttavan kautta, eikä hänelle kerrottu etukäteen kenet hän tulisi tapaamaan. Tapaamisen järjestivät presidentin lakimiehen mukaan Veselnitskaya itse sekä hänen tulkkinsa.