Donald Trump aikoo julkaista viikoittain listan rikoksen tehneistä maahanmuuttajista

Donald Trump on tilannut uudelta hallinnoltaan, että nämä julkaisisivat viikoittain listan rikoksista, jotka ovat maahanmuuttajien tekemiä.

Trumpin keskiviikkona antama maahanmuuttoasetus sisältää kappaleen, joka velvoittaa USA:n sisäisen turvallisuuden viranomaisia tekemään "täydellisen julkisen listan ulkomaalaisten USA:ssa tekemistä rikoksista".

Lista sisältäisi myös tietoa kaupungeista, jotka eivät noudata turvallisuusviranomaisten ohjeita maahanmuuttajien kiinniotoista ja karkotuksista.

Independentin mukaan asetuksessa ei täsmennetä sitä, tuleeko listan sisältää kaikkien ulkomaalaisten vai ainoastaan USA:ssa laittomasti oleskelevien tekemät rikokset.

Asetuksessa sanotaan, että toimenpiteitä vaaditaan turvaamaan turvallisuus ja alueellinen eheys Yhdysvalloissa. Laittomat maassaolijat ovat määräyksen mukaan merkittävä uhka USA:n kansalliselle turvallisuudelle.

Donald Trump lupasi vaalikampanjansa aikana poistaa laittomat siirtolaiset Yhdysvalloista. Meksikolaisista maahanmuuttajista Trump sanoi: "He tuovat huumeita, he tuovat rikoksia. He ovat raiskaajia, ja osa heistä, näin oletan, ovat hyviä ihmisiä". Trump vakuutti maahanmuuttoasetuksen allekirjoituksen yhteydessä, että maahantuloa Meksikosta rajoittava muuri tullaan rakentamaan Yhdysvaltain etelärajalle.

Yhdysvalloissa on arvioiden mukaan 820 000 laitonta maahanmuuttajaa, joilla on rikosrekisteri.