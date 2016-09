Donald Trump rasismisyytöksistä: Vanha juttu, josta amerikkalaiset ovat saaneet tarpeekseen

Yhdysvaltain presidentinvaalien republikaaniehdokas Donald Trump vastaa vastaehdokkaansa Hillary Clintonin ja demokraattien rasismisyytöksiin toteamalla, että rasismi on vanhin kortti demokraattien pakassa, kertoo Press TV. Trump puhui kampanjatilaisuudessaan Miamissa.

‒ Kun he ovat pulassa, he ottavat aina esiin rasismi-sanan. Ja he ovat todella suuressa pulassa, voin kertoa, Trump sanoo.

‒ Se on jo vanha juttu, ja amerikkalaiset ovat saaneet siitä tarpeekseen, hän lisää.