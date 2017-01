Trumpin lauantainen soittokierros Eurooppaan: listalla Putin, Merkel ja Hollande

Iso-Britannian pääministeri Theresa May tapasi Trumpin eilen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskustelee tänään lauantaina puhelimitse useiden eurooppalaisten valtiojohtajien kanssa. Trump aikoo soittaa Venäjän presidentti Vladimir Putinille, Saksan liittokansleri Angela Merkelille ja Ranskan presidentille Francois Hollandelle.

Lisäksi Trump tapasi eilen perjantaina Washingtonissa Iso-Britannian pääministeri Theresa Mayn.

Erityisesti Trumpin ja Putinin puhelu on herättänyt paljon keskustelua jo etukäteen. Edellisen kerran presidentit keskustelivat marraskuussa, kun Trump oli valittu presidentiksi. He sopivat tuolloin maidensa välien "normalisoinnista", jotka ovat kärsineet Ukrainan kriisin aikana. Trump on vihjaillut, että Venäjän pakotteita voitaisiin höllentää ydinasesopimuksen kustannuksella.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että tämänpäiväinen puhelu käsittelee todennäköisesti Syyriaa, Ukrainaa, Natoa ja terrorismin vastaista taistelua. Lisäksi keskustelua on aiheuttanut se, tekevätkö maat jonkinasteisen "etupiirisopimuksen", joka saattaisi koskettaa myös Suomea.