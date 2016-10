Trump vaatii huumetestejä vaaliväittelyyn: Väittää Clintonin olleen "lääkepöllyssä" viime kerralla

Yhdysvaltain presidentinvaalit käydään marraskuun alussa ja kampanjointi on kuumimmillaan. Tällä hetkellä republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump puhuu New Hampshiren vaalitilaisuudessa ja on jo saanut maailman mediat pursuamaan hänen kommenteistaan. Tilaisuudesta uutisoi The Telegraph.

Trumpin ympärillä on tällä viikolla kohuttu erityisesti hänen naisiin kohdistuvan käyttäytymisensä takia. Trumpin kerrotaan muun muassa kourineen naisia. Tällä hetkellä seitsemän naista on syyttänyt Trumpia ahdistelusta.

Trump on kiistänyt kaikki syytökset ja näin hän teki myös New Hampshiressa. Hänen mukaansa kyse on median ajojahdista häntä vastaan. Verkkouutiset kertoi Trumpin lausunnosta aiemmin tänään.

Trump on hyökännyt puheessaan myös vastaehdokastaan, demokraattiehdokas Hillary Clintonia vastaan. Trump haluaisi presidentinvaaleihin huumetestit, sillä hän väittää Hillaryn olleen "lääkepöllyssä" ennen heidän kahdenvälistä debattiaan.

– Mielestäni meidät täytyisi testata ennen debattia. Miksemme tee niin? Meille tulisi tehdä huumetestit. En tiedä mitä hänellä [Hillary Clintonilla] on meneillään, koska viime väittelyn alussa hän oli täysin pumpattu täyteen, ja lopussa... Hän hädin tuskin pääsi autolleen, Trump totesi tilaisuudessaan lauantaina.

Trumpin mukaan Clintonilla oli "epäilyttävän paljon energiaa" väittelyn alussa, joten hänen mielestään ehdokkaat tulisi testata ennen ensi keskiviikon väittelyä.