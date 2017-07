Donald Trump ja Angela Merkel tapaavat tänään

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Saksan liittokansleri Angela Merkel tapaavat torstaina Saksan Hampurissa heti sen jälkeen, kun Trumpin lentokone laskeutuu maahan.

Donald Trump osallistuu muiden valtiojohtajien tapaan viikonlopun aikana Hampurissa pidettävään G20-kokoukseen.

Trumpin ja Merkelin kohtaamisesta odotetaan viileää. Kyseessä on kolmas kerta, kun Saksan ja Yhdysvaltain johtajat tapaavat Trumpin presidenttikauden aikana. Merkelin vieraillessa Washingtonissa Trump suhtautui Merkeliin tiedotusvälineiden edessä kylmästi.

Merkel on erityisen pettynyt siihen, että Yhdysvallat Trumpin johdolla vetäytyy Pariisin ilmastosopimuksesta. Washington Timesin mukaan Merkel halunnee käyttää vahvaa asemaansa G20-kokouksessa, jonka osallistujista hän on kokeneimmasta päästä. Merkel on osallistunut jokaiseen G20-kokoukseen siitä lähtien, kun ne vuonna 2008 aloitettiin.

Viikonlopun ehkä odotetuin tapahtuma on kuitenkin Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin kohtaaminen. Suurvaltojen johtajat tapaavat nyt ensimmäistä kertaa Trumpin presidenttikauden aikana.