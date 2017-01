Iso-Britannian pääministeri haluaa vahvan suhteen Donald Trumpiin: "Voimme johtaa maailmaa"

Theresa May.

Iso-Britannian pääministeri Theresa May aikoo kertoa republikaaneille, että Yhdysvallat ja Iso-Britannia voivat johtaa maailmaa yhdessä, kertoo CNN. Mayn tarkoituksena on pyrkiä rakentamaan maiden välille vahvaa kumppanuutta USA:n presidentti Donald Trumpin harjoittaman eriyttämispolitiikan keskellä. Iso-Britannia on Brexitin takia halukas vahvistamaan suhteitaan maailman suurimpaan talouteen.

Iso-Britannian viranomaislähteiden mukaan May aikoo sanoa, että kun Britannia lähtee EU:sta, maalla on mahdollisuus rakentaa suhteita "vanhoihin ystäviin ja liittolaisiin". Lisäksi May aikoo puhua siitä, kuinka Yhdysvallat ja Iso-Britannia ovat "luoneet yhdessä modernin maailman".

Trump on ollut avoin solmimaan uuden kauppasopimuksen Iso-Britannian kanssa. Toisaalta tuore presidentti on ilmaissut halunsa priorisoida Amerikkaa ja amerikkalaisia työpaikkoja.

Mayta puolestaan on syytetty mielistelystä ja halustaan solmia läheinen kumppanuus Trumpiin, jota on muun muassa syytetty naisvihasta ja joka on kyseenalaistanut ilmastonmuutoksen.

May aloittaa kahden päivän vierailunsa Yhdysvaltoihin torstaina. Ensimmäisenä kohteena on Philadelphia, jossa May osallistuu republikaanien tilaisuuteen. Perjantaina Trump isännöi Mayn vierailua Valkoisessa talossa.