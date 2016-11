Donald Trump saattaa kaavailla eläköitynyttä kenraalia puolustusministeriksi

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump on erittäin kiinnostunut ottamaan eläkkeellä olevan, merijalkaväessä palvelleen kenraalin James Mattisin hallintonsa palvelukseen. CNN:n mukaan Trump kaavailisi Mattisille puolustusministerin salkkua.

Trump ja Mattis tapasivat lauantaina. Lähdetietojen mukaan Trump on hyvin vaikuttunut Mattisin saavutuksista.

Trump ei kuitenkaan vielä suostunut kommentoimaan, olisiko Mattis nousemassa hänen hallituksensa puolustusministeriksi.

– Voin vain sanoa, että hän olisi todella hyvä diili, Trump sanoi toimittajille.

Mattis ehti olla Yhdysvaltain laivaston palveluksessa 44 vuotta. Hän osallistui johtotehtävissä muun muassa operaatioihin Afganistanissa 2001 ja Irakissa 2003.

Mattisia, jonka lempinimi on "Mad Dog", on ylistetty hänen johtajuustaidoistaan. Mattis on kuitenkin herättänyt myös vihastusta sanomalla vuonna 2005 muille palveluväen jäsenille, että "on mukava ampua joitakin ihmisiä".