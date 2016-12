Nigel Faragesta voi tulla Donald Trumpin epävirallinen neuvonantaja

Nigel Farage voi saada epävirallisen roolin Donald Trumpin neuvonantajana Iso-Britannian ja Yhdysvaltain välisissä suhteissa. Tätä mieltä ovat Telegraphin mukaan kokeneet republikaanien edustajat sen jälkeen, kun tieto Faragen kolmannesta tapaamisesta Trumpin kanssa tuli julki.

UKIP-puolueen entinen puheenjohtaja Farage matkustaa Trumpin luo Yhdysvaltoihin ensi viikolla. Farage ja Trump tapaavat nyt kolmannen kerran neljän viikon sisällä.

Faragen ja Trumpin läheisten välien arvellaan turhauttavan Iso-Britannian pääministeri Therea Mayta. Hän on puhunut Trumpin kanssa vain kerran puhelimitse.

May on ehtinyt jo tyrmätä Trumpin ajatuksen, että Faragesta voisi tulla Iso-Britannian suurlähettiläs Washingtonissa.

Trump on luonnehtinut Faragea muun muassa "mieheksi, joka on Brexitin takana ja on johtanut upeasti Iso-Britannian UKIP-puoluetta".