"Yli neljä miljardia, se on naurettavaa" – Tuleva presidentti peruuttaisi Air Force One -tilauksen

Tiistaiaamuisessa tviitissään tuleva presidentti Donald Trump totesi, että uusien presidenttiä ja varapresidenttiä kuljettavien Boeing 747 -koneiden hintalappu on vailla kontrollia. Hän vaati hallitusta peruuttamaan tilauksen. Hän toisti saman toimittajille Trump Towerissa New Yorkissa hieman myöhemmin.

Yhdysvaltain hallitus on tilannut presidentin käyttöön kaksi uutta Boeing 747 -konetta eli jumbojettiä. Nykyiset ovat 1980-luvulta. Uusien pitäisi olla käytössä vuonna 2024. Tosin Yhdysvaltain ilmavoimat haluaisi ne käyttöön aikaisemmin, koska nykyisistä on tulossa yhä kalliimpia huoltaa ja pitää moitteettomassa lentokunnossa,

Trump pitää Air Force One -projektin hintaa liian korkeana. Hänen mukaansa se nousee yli neljään miljardiin dollariin.

– Kone on täysin vailla kontrollia ja minusta se on naurettavaa. Me tahdomme, että Boeing tekee paljon rahaa, mutta ei niin paljon rahaa, Trump sanoi.

Selvillä ei ole, mistä Trump on lukunsa saanut. Boeingin mukaan sillä on vasta 170 miljoonan dollarin sopimus uusien koneiden ominaisuuksien määrittelemisestä. Foxnewsin mukaan sopimushinta koneista on kolme miljardia dollaria, mutta se ei ilmeisesti riitä. Ilmavoimat on varannut koneisiin 1,65 miljardia dollaria.