"Hän ilmaisee itseään ainutlaatuisella tavalla" – varapresidentti puolustaa Donald Trumpia

Donald Trump kritisoi Twitterissä liittovaltion tuomaria, joka määräsi perjantaina keskeytettäväksi Trumpin maahantulokieltomääräyksen toimeenpanon.

Liittovaltion tuomari James Robart määräsi useiden maiden kansalaisia koskeneen maahantulokiellon toimeenpanon keskeytettäväksi. Trump haukkui Robartia twiitissään "niin kutsutuksi" tuomariksi.

Varapresidentti Mike Pencen mukaan Yhdysvaltain presidentillä on oikeus arvostella maan kahta muuta hallinnonalaa.

– Meillä on tästä myös pitkä perinne tässä maassa, hän sanoi NBC:n ohjelmassa sunnuntaina.

Pence arveli ihmisten pitävän hyvin virkistävänä sitä, että he eivät ainoastaan ymmärrä presidentin ajatuksia vaan myös sitä, miten hän kokee aisiota.

– Hän ilmaisee itseään ainutlaatuisella tavalla, Pence arvioi Trumpia.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on tehnyt Robartin määräyksestä valituksen vetoomusoikeusistuimeen, joka on puolestaan pyytänyt asiaan selvityksiä oikeusministeriöltä ja Washingtonin osavaltiolta. Maahantulokiellon toteuttaminen on keskeytyksissä toistaiseksi.