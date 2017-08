Oikeusjutun väite: Keksitty uutinen murhasalaliitosta hyväksytettiin etukäteen Donald Trumpilla

Tiistaina jätetyn oikeuskanteen mukaan Fox News TV-kanava työskenteli yhdessä presidentti Donald Trumpin hallinnon kanssa Seth Richin murhaa koskevan juttunsa valmistelussa. Kanteen mukaan Fox Newsin uutinen hyväksytettiin Trumpilla itsellään.

Demokraattipuolueen virkailija, 27-vuotias, Seth Rich murhattiin vuosi sitten heinäkuussa Washingtonissa ampumalla tätä selkään. Poliisi kertoi tuolloin, että kyse oli todennäköisesti ryöstön yrityksestä. Kuitenkaan Richiltä ei ollut varastettu mitään.

Richin kuolemasta tuli välittömästi spekulaation aihe salaliittosivustoilla, jotka väittivät, että Rich olisi kytkeytynyt demokraattipuolueen sähköpostien vuotoon. Myös sähköpostit vuotaneen WikiLeaksin perustaja Julian Assange vihjasi, että Rich olisi saattanut olla sähköpostien vuotaja.

Viranomaiset tyrmäsivät spekulaatiot.

Tämän vuoden toukokuussa presidentti Trumpin hallinnon kytkökset Venäjään ja Venäjän sekaantuminen Yhdysvaltain presidentinvaaleihin olivat otsikoissa. Syntyi tarve kääntää median huomio muualle. Oikeusjutun väitteen mukaan Trumpin hallinto työskenteli yhteistyössä Fox Newsin kanssa laatiessaan uutisjuttua Seth Richin murhasta.

Keksittyjä sitaatteja

Fox Newsin ykkösjutun mukaan Rich olisi ollut ennen kuolemaansa yhteydessä WikiLeaksiin. Jutun mukaan Richin kuolemaa tutkiva yksityisetsivällä ja Fox Newsin vakituisella kommentaattorilla Rod Wheelerillä olisi ollut todistusaineistoa, joka osoittaisi yhteydet.

– Tähänastinen tutkimukseni osoittaa, että Seth Richin ja WikiLeaksin välillä oli jonkinlaista sähköpostien vaihtoa, Wheelerin väitettiin sanoneen Fox Newsin nettijutussa, mutta haastatteluvideolla tätä sitaattia ei ollut.

– Tutkimukseni osoittaa, että joku pääkaupungin hallinnossa, demokraattien kansallisessa komiteassa (DNC) tai [Hillary] Clintonin tiimissä yrittää estää murhatutkimusten etenemisen. Se on valitettavaa. Seth Richin murhaa ei ole tämän takia selvitetty, toisessa Wheelerin sanomaksi väitetyssä sitaatissa sanottiin.

Jutun mukaan poliisi olisi peitellyt Richin kuolemaan liittyviä tietoja. Fow News myös väitti, että sähköpostivuodot olisivat tulleet puolueen sisältä, eivätkä Venäjään kytkeytyneiltä hakkereilta. Whleelerin lisäksi siteerattiin anonyymiä FBI:n virkailijaa.

Fox Newsin uutisen kiistivät Washington D.C:n poliisi, Richin perhe, demokraattipuolueen virkailijat sekä yksityisesti jopa jotkut Fox Newsin toimittajat.

Wheeler kertoi muutamia tunteja jutun julkaisemisen jälkeen, että Fox News on laittanut sanoja hänen suuhunsa.

Viikkoa myöhemmin Fox News otti uutisen pois sivuiltaan ja totesi, että uutisen toimitusprosessi ei ollut TV-kanavan periaatteiden mukainen.

Rod Wheelerin mielestä Fox News siteerasi häntä väärin. Nyt hän on nostanut asiasta Fox Newsiä vastaan kanteen. Asiasta kertoi ensimmäisenä NPR.

Tapaaminen Valkoisessa talossa

Wheelerin mukaan Fox Newsin ja Trumpin rikkaan tukijan, Ed Butowskyn, tarkoituksena oli kääntää amerikkalaismedian huomio pois Trumpin hallinnon Venäjä-kytköksistä Richiin liittyvällä kohujutulla.

Butowsky on rikas yksityissijoittaja Dallasista, joka toimii myös Fox Newsin kommentaattorina sijoituskysymyksissä. Butowsky on myös esiintynyt oikeistolaisen vaihtoehtomedian Breitbartin radio-ohjelmissa Steve Bannonin vieraana. Bannon on nykyisin Trumpin johtava neuvonantaja.

Butowsky tarjoutui maksamaan aiemmin poliisin murharyhmän etsivänä toimineelle Wheelerille Richin kuoleman tutkimisesta. Richin vanhemmat antoivat hyväksynnän Wheelerin tutkimuksille.

Kanteen mukaan Butowsky ja Wheeler tapasivat 20. huhtikuuta Valkoisen talon silloisen lehdistösihteerin Sean Spicerin ja kertoivat valmistelussa olevasta uutisjutusta.

Spicer myöntää NPR:lle tavanneensa Butowskyn ja Wheelerin, mutta olevansa tietämätön mistään yhteyksistä itse presidenttiin. Spicer sanoi tavanneensa henkilöt vain siksi, että Butowsky on hänen ystävänsä. Hän kertoo vain kuunnelleensa, mitä heillä on kerrottavaa.

Kanteen mukaan Butowsky ja Fox Newsin tutkiva toimittaja Malia Zimmerman soittivat 10. toukokuuta Wheelerille ja kertoivat, että heillä olisi FBI:n lähde, joka olisi vahvistanut, että Seth Rich lähetti vuodetut sähköpostit WikiLeaksille. Butowsky ja Zimmerman kuitenkin kieltäytyivät kertomasta lähteen henkilöllisyyttä. Wheelerin mukaan Fox Newsin juttu perustui puhtaasti Butowskyn ja Zimmermanin väitettyyn lähteeseen.

Kanteessa siteerataan Butowskyn jättämää puhelinvastaajaviestiä ja tekstiviestiä, jossa Butowsky väittää, että presidentti Trump olisi itse käynyt läpi Fox Newsin uutisjutun ja hyväksynyt tämän ennen kuin se julkaistiin.

– Meillä on Valkoisen talon, öh, täysi huomio tässä. Ja huomenna, päätetään tämä diili riippumatta siitä, mitä meidän on tehtävä, Butowskyn 14. toukokuuta jättämässä puhelinvastaajaviestissä sanotaan.

– En halua lisätä paineita, mutta presidentti luki juuri artikkelin. Hän haluaa artikkelin julki välittömästi. Kaikki on nyt sinusta kiinni, Butowskyn lähettämässä tekstiviestissä todetaan.

Samana päivänä Butowsky vielä neuvoi Wheeleriä, mitä Fox Newsin haastattelussa pitäisi sanoa:

– Narratiivi, jota voisit käyttää haastatteluissa on, että sinun ja [Fox Newsin toimittaja Malia Zimmermanin] työ osoittaa, että venäläiset eivät hakkeroineet DNC:tä (demokraattipuolueen kansallinen komitea) ja varastaneet sähköposteja ja vaikuttaneet vaaleihin.

Toisessa tekstiviestissä Butowsky kehotti Wheeleriä alleviivaaman sitä, että tämä uutinen on päätepiste Venäjän hakkeroinnista kertovalle tarinalle.

Butowsky itse sanoo NPR:lle vain vitsailleensa Trumpin osallisuudesta uutisjutun laatimiseen, ja että ei olisi ikinä näyttänyt uutisjutun luonnoksia Trumpille tai tämän avustajille.

"Saat palkinnon siitä, mitä et ole sanonut"

Paikallinen Fox 5 DC -kanava julkaisi ensimmäisen Wheelerin haastatteluun perustuvan jutun 15. toukokuuta, ja 16. toukokuuta koko liittovaltion alueella näkyvä Fox News TV-kanava teki jutusta ykkösuutisen.

Kanteen mukaan Foxin toimittaja Zimmerman olisi luvannut Wheelerille, että väärät sitaatit poistettaisiin jutusta, mutta Zimmermanin väittäneen, että TV-kanavan johtajien vaatimuksesta niitä ei poistettu.

Samana päivänä, kun uutinen julkaistiin, Zimmerman kirjoitti Seth Richin isälle sähköpostin, jossa hän väitti, että Foxin tiedot olisivat tulleet lähinnä Wheeleriltä. Kanteessa käytetyssä nauhoitetussa puhelinkeskustelussa Zimmerman puolustautui Wheelerille sanomalla, että Fox Newsin johto pyysi häntä lähettämään Seth Richin isälle kyseisen sähköpostin.

– Joku päivä voitat vielä palkinnon siitä, että olet sanonut ne asiat, joita et sanonut, Butowsky sanoi nauhoitetussa kolmen hengen puhelinkeskustelussa.

Kanteessa litteroidun puhelinkeskustelun mukaan Butowsky olisi vielä toistamiseen vahvistanut, ettei Wheeler ole sanonut Fox Newsin uutisjutun keskeisiä sitaatteja.

23. toukokuuta Fox News julkaisi lausunnon, jossa vetäydyttiin alkuperäisestä uutisjutusta. Lausunnossa ei kuitenkaan pyydetty anteeksi virheellistä uutisointia tai kerrottu, mikä jutussa oli pielessä.

Wheeler myöntää kanteessaan edistäneensä uutisjuttua, mutta toteaa katuneensa asiaa samana päivänä, kun juttu ajettiin ulos. Hän syyttää Fox Newsiä kunnianloukkauksesta. Wheelerin mielestä Fox News tuhosi hänen maineensa syyttämällä häntä, kun TV-kanava veti juttunsa takaisin. Hänen mukaansa Fox News myös keksi kaksi sitaattia, joita uutiskanava väitti Wheelerin sanomiksi.

FBI:n lehdistöedustaja totesi NPR:lle, ettei FBI ole missään vaiheessa tutkinut Seth Richin murhaa. Washingtonin poliisin lehdistöedustaja vahvisti NPR:lle pysyvänsä alkuperäisessä käsityksessä, että Seth Rich kuoli epäonnistuneen aseellisen ryöstön uhrina.

Malia Zimmerman toimii edelleen Fox Newsin toimittajana.