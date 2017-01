Näin Donald Trump omin sanoin: Se ei ole muslimikielto, "media kieltäytyy sanomasta"

Donald Trumpin viime viikolla allekirjoittama määräys maahantulijoiden seulonnasta on kuohuttanut maailmaa.

USA:n presidentti Donald Trump julkaisi sunnuntain ja maanantain vastaisena yönä lausunnon, jonka otsikkona on "lausunto äskeisestä määräyksestä koskien äärimmäistä seulontaa". Kyseessä on presidentin vastaus maailmaa kuohuttavaan kiistaan USA:n väitetystä muslimikiellosta.

Seuraavassa on presidentin lausunto, joka näkyy myös alla alkuperäisenä, kokonaisuudessaan karkeana nopeana käännöksenä:

"Amerikka on ylpeä siirtolaisten kansakunta, ja jatkamme myötätunnon osoittamista niille jotka pakenevat sortoa, mutta teemme niin samalla suojellen kansalaisiamme ja rajaamme. Amerikka on aina ollut vapaiden maa ja urheiden koti.

Me pidämme sen vapaana ja pidämme sen turvallisena, kuten media tietää, mutta kieltäytyy sanomasta. Politiikkani on sama kuin mitä presidentti (Barack) Obama teki 2011 kieltäessään viisumit Irakin pakolaisilta kuudeksi kuukaudeksi. Seitsemän maata jotka on mainittu määräyksessä (Executive Order) ovat samat maat jotka Obaman hallinto aiemmin identifioi terrorin lähteiksi. Selvyyden vuoksi: tämä ei ole muslimikielto, kuten media virheellisesti raportoi.

Tässä ei ole kyse uskonnosta - tässä on kyse terrorista ja maamme pitämisestä turvallisena. Maailmalla on yli 40 eri muslimienemmistöistä maata, joita tämä määräys ei koske. Myönnämme jälleen viisumeita kaikille maille kun olemme varmoja että olemme tarkistaneet ja ottaneet käyttöön kaikkein turvallisimmat politiikat seuraavan 90 vuorokauden aikana.

Minulla on valtavat tunteet niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat osallisina tässä humanitäärisessä kriisissä Syyriassa. Ensimmäinen prioriteettini on aina suojella ja palvella maatani, mutta presidenttinä löydän tapoja auttaa kaikkia kärsiviä".