Donald Trump pitää puheen Puolassa: Perinteiden rappeutuminen täytyy estää

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pitää tänään odotetun puheen Varsovassa. CNN:n tietojen mukaan Trump aikoo hyökätä puheessa esimerkiksi "hiljalleen lisääntyvää byrokratiaa" ja perinteiden murentumista vastaan. Puheen sävyn odotetaan olevan populistinen.

Aiemmin tänään järjestetyssä Trumpin ja Puolan presidentti Andrzej Dudan yhteisessä lehdistötilaisuudessa Trump sanoi Pohjois-Korean käyttäytyvän huonosti. Trumpin mukaan maan toiminnalla on seurauksia.

– On sääli, että he käyttäytyvät näin. He käyttäytyvät erittäin vaarallisesti, ja tilanteelle on tehtävä jotain, Trump sanoi CNN:n mukaan.

Trumpin mukaan hänellä on käytössään "tiettyjä, erittäin vakavia keinoja". Trump ei kysyttäessä halunnut täsmentää vastaustaan.

– En tiedä, mitä Pohjois-Korean kanssa tulee tapahtumaan. Se jää nähtäväksi, Trump sanoi.

Puolassa pidetty lehdistötilaisuus oli Trumpin ensimmäinen lähes kuukauteen. Edellisen kerran Trump vastasi median kysymyksiin kesäkuun alussa Romanian presidentin vieraillessa Valkoisessa talossa.

Puolasta Trump siirtyy Hampuriin, jossa käynnistyy perjantaina johtavien teollisuusmaiden G20-huippukokous.

Huippukokouksen yhteydessä Trumpin on määrä keskustella myös Pohjois-Korean aiheuttamasta uhasta Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin ja Japanin pääministerin Shinzo Aben kanssa.