Vain 36 prosenttia yhdysvaltalaisista arvioi, että Donald Trump tekee hyvää työtä

Vain 36 prosenttia yhdysvaltalaisista arvioi Washington Postin ja ABC Newsin mielipidemittauksessa, että Donald Trump tekee hyvää työtä Yhdysvaltain presidenttinä.

Kyseessä on Yhdysvalloissa paljon käytetty approval rating -mittaus, jossa vastaajat pääsevät arvioimaan, hyväksyvätkö he tavan, jolla presidentti tehtäviään hoitaa. Washintong Postin ja ABC Newsin mittauksessa 58 prosenttia sanoo, että he eivät hyväksy Trumpin toimintaa ja katsovat hänen siten tekevän huonoa työtä. Vastaavasti vain 36 prosenttia antaa Trumpin toiminnalle tukensa. Vielä huhtikuussa sama lukema oli 42 prosenttia.

Tulokset ovat heikompia kuin kertaakaan Barack Obaman tai Bill Clintonin aikana. George W. Bush sai yhtä huonoja arvioita vasta toisella presidenttikaudellaan.

Lähes puolet (48 %) amerikkalaisista kokee, että maan johtoasema maailmassa on heikentynyt Trumpin astuttua virkaansa. 27 prosenttia katsoo aseman vahvistuneen.

Trumpin kannatuslukemissa näkyy vahva jako republikaaneihin ja demokraatteihin. Republikaaneista 82 prosenttia ilmoittaa edelleen tukevansa Trumpin toimintaa, kun demokraattien kohdalla lukema on vain 11 prosenttia. Molemmissa luvuissa on 2 prosenttiyksikköä laskua huhtikuulta.