Donald Trumpin ex-neuvonantaja ei kertonut venäläisiltä saamistaan palkkioista viranomaisille

Kohu Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin entisen Kansallisen turvallisuuden neuvonantajan Michael Flynnin ympärillä jatkuu. Nyt uutiskanava CNN kertoo, että Flynn on saanut venäläisiltä yrityksiltä tuhansien eurojen arvosta puhujapalkkioita, joita hän ei ole aiemmin ilmoittanut viranomaisille. CNN pohjaa tietonsa Yhdysvaltojen hallinnon eettisyyttä valvovan viraston raporttiin.

Flynn ei listannut helmikuussa jättämäänsä raporttiin esimerkiksi Venäjän valtiolliselta uutiskanava RT:ltä saamaansa puhujapalkkiota, kuten ei myöskään kolmen muun venäläisyrityksen maksamia palkkioita. Flynn kertoi palkkioista vasta perjantaina, mutta jätti RT:n osalta ilmoittamatta puhujapalkkioiden tarkan arvon. Yhdysvalloissa RT:tä pidetään Venäjän propagandavälineenä.

Michael Flynn on entinen kolmen tähden kenraali, jonka yhteydet Venäjälle ovat olleet toistuvasti keskustelun kohteen. Jo aiemmin julkisuudessa olleiden The New Yorker -lehden tietojen mukaan Flynnille maksettiin vuonna 2015 RT:n gaalaan osallistumisesta 40 000 dollaria. CNN:n mukaan summa olisi ollut yli 45 000 dollaria. Flynn istui gaalassa pääpöydässä Venäjän presidentti Vladimir Putinin vieressä.

Osallistuminen gaalaan herätti aikoinaan kohua, joka nousi jälleen pintaan, kun Flynn nimettiin Valkoiseen taloon presidentti Donald Trumpin hallinnon turvallisuusneuvonantajaksi.

Flynn erosi tehtävästä helmikuun lopulla, kun kävi ilmi, että hän oli antanut varapresidentti Mike Pencelle väärää tietoa venäläisten kanssa käymistään keskusteluista.

– Olen vahingossa kertonut varapresidentille ja muille epätäydellistä informaatiota liittyen puheluihini Venäjän suurlähettilään kanssa. Olen pyytänyt syvästi anteeksi presidentiltä ja varapresidentiltä, ja he ovat hyväksyneet anteeksipyyntöni, Flynn kirjoitti erokirjeessään.

Verkkouutiset kertoi perjantaina Trumpin twiitistä, jolla hän kommentoi Flynnin tapausta ennen uusien puhujapalkkioiden paljastumista.

– Mike Flynnin pitäisi kysyä syytesuojaa koska tämä on noitajahti (tekosyy suurelle vaalitappiolle) median ja demokraattien toimesta, historiallisen suuruista! Trump twiittasi.